Триумф «Наполи» в Кубке Италии и разгромная победа «Манчестер Сити» над «Арсеналом»: события дня в европейском футболе

«Наполи» в серии пенальти обыграл «Ювентус» и в шестой раз стал обладателем Кубка Италии. «Манчестер Сити» в домашнем матче АПЛ разгромил «Арсенал». Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов попал в стартовый состав на встречу Примеры с «Вальядолидом», но вновь не сумел забить. А дортмундская «Боруссия» сенсационно потерпела поражение от «Майнца» в Бундеслиге. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Спорное решение судьи и провальная игра Давида Луиса

В среду двумя перенесёнными матчами 28-го тура возобновился сезон в Английской премьер-лиге. В первом поединке встретились один из аутсайдеров турнира «Астон Вилла» и претендующий на попадание в еврокубки «Шеффилд Юнайтед».

Игра прошла без забитых мячей. При этом чаще по чужим воротам били бирмингемцы. Они превзошли соперника как по количеству ударов (14:5), так и по количеству ударов в створ (6:1), но так и не сумели пробить Дина Хендерсона.

Но самый опасный момент в матче создал «Шеффилд Юнайтед». В конце первого тайма после подачи стандарта вратарь хозяев Эрьян Нюланд неудачно сыграл на выходе, столкнулся с собственным партнёром и, как показалось, выпустил мяч за линию.

Однако судья Майкл Оливер взятие ворот не засчитал, объяснив, что не получил сигнала о том, что снаряд полностью пересёк «ленточку».

Куда больше внимания привлекла встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала». Горожанам необходима была победа, чтобы не позволить «Ливерпулю» уже в воскресенье гарантировать себе чемпионство.

В результате хозяева одержали крупную победу и прервали восьмиматчевую беспроигрышную серию соперника в АПЛ — 3:0. При этом «Арсенал» к середине первого тайма остался без двух футболистов. Травмы получили хавбек Гранит Джака и центральный защитник Пабло Мари.

Вместо бразильца на поле вышел его соотечественник Давид Луис, и эта рокировка, по сути, сломала игру «канонирам», ведь ветеран допустил две результативные ошибки. Сначала он не сумел прервать передачу на Рахима Стерлинга в штрафную в конце первого тайма, и англичанин забил 90-й мяч в составе «Манчестера» во всех турнирах, а затем сразу после перерыва сбил в штрафной Рияда Мареза и получил прямую красную карточку. Пенальти уверенно реализовал Кевин Де Брёйне. Уже в добавленное арбитром время счёт до крупного довёл вышедший на замену Филип Фоден.

Единственной ложкой дёгтя для подопечных Хосепа Гвардиолы стало тяжёлое повреждение 19-летнего защитника Эрика Гарсии. В концовке встречи он неудачно столкнулся с Эдерсоном и не смог самостоятельно подняться на ноги. Испанцу оказывали помощь около пяти минут и в результате унесли с поля на носилках. К тому моменту все замены тренерский штаб хозяев использовал.

I’m sorry but Ederson has to be more careful than that, especially with his own players. He could’ve killed poor Eric Garcia. Call your man off or jump around him. pic.twitter.com/U3y1OHBgaQ — Sean Kent (@seankent) June 17, 2020

Невероятный сейв Буффона и промахи в серии пенальти

В Италии в среду состоялся финал Кубка страны, в котором встретились «Наполи» и «Ювентус». Фаворитом противостояния считались туринцы, которые с 2015 года четыре раза подряд выигрывали трофей и лишь в прошлом сезоне не сумели его завоевать.

Однако матч получился достаточно равным. Преимущество переходило то к одной, то к другой команде, а по воротам друг друга соперники нанесли приблизительно равное количество ударов.

Лучшими в решающей встрече стали вратари. Алекс Мерет совершил несколько важных сейвов и уверенно действовал на выходе, а Джанлуиджи Буффон парировал восемь ударов. Особенно запомнилось его двойное спасение в добавленное арбитром время.

В результате судьба трофея определилась в серии пенальти, которая осталась за «Наполи». Футболисты «Ювентуса» поставили себя в затруднительное положение, не реализовав две первые попытки. Удар Пауло Дибалы взял Мерет, а Данило отправил мяч выше ворот. Неаполитанцы осечек не допустили и впервые с 2014-го завоевали Кубок Италии.

«Ювентус» же проиграл второй финал подряд. В карьере Криштиану Роналду подобное произошло впервые. В декабре 2019-го туринцы уступили «Лацио» в матче за Суперкубок — 1:3.

Очередной матч Смолова без гола и пять мячей «Атлетико»

В матче прошлого тура Примеры с «Вильярреалом» нападающий «Сельты» Фёдор Смолов остался в запасе и вышел на замену лишь в концовке поединка.

Однако в игре с «Вальядолидом» Оскар Гарсия вновь включил форварда в основу. К сожалению, оправдать доверие тренера и забить Смолову не удалось. Однако Фёдор был очень активен, старательно цеплялся за мяч и отдал 61,5% точных передач. В первом тайме россиянин получил жёлтую карточку за удар локтем в лицо Хоакину Фернандесу.

А незадолго до перерыва форвард едва не забил. В штрафной он красиво обыграл оппонента и пробил в дальний угол, но «Вальядолид» спас Хорди Масип. Также Смолов запомнился удачной скидкой на Яго Аспаса, после которой испанец едва не отличился.

Но главный промах Аспас совершил за 20 минут до финального свистка, когда Фёдор уже был заменён. Яго заработал пенальти за игру рукой у соперника, но не сумел его реализовать. Проведший великолепный матч Масип парировал и этот удар.

Таким образом, «Сельта» до четырёх матчей продлила безвыигрышную серию в Примере, причём в этих встречах команда Смолова не забила ни одного мяча. Однако отрыв от зоны вылета увеличился до двух очков благодаря победе «Вильярреала» над «Мальоркой».

Куда более результативным получилось басконское дерби между «Эйбаром» и «Атлетиком» — 2:2. Причём команды обменялись голами уже к 20-й минуте. Сначала полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия отличился с 11-метровой отметки, а затем Кике головой замкнул прострел партнёра с близкой дистанции.

Следующий обмен результативными атаками состоялся уже ближе к финальному свистку. На этот раз пенальти заработал и реализовал «Эйбар». Сразу после пропущенного гола главный тренер гостей Гаиска Гаритано бросил в бой молодого форварда Асьера Вильялибре, и тот спустя всего три минуты спас «Атлетик» от поражения точным ударом с нескольких метров.

В заключительном матче игрового дня «Атлетико» на выезде забил пять безответных мячей в ворота «Осасуны» и прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в Примере.

Дублем в составе мадридцев отметился 20-летний португальский нападающий Жоау Фелиш. В концовке же гости добили соперника усилиями вышедших на замену футболистов: Маркоса Льоренте, Альваро Мораты и Янника Карраско. Все они появились на поле по ходу второго тайма.

Сенсационная осечка «Боруссии» и провал «Лейпцига» в концовке

Вопрос о чемпионстве в Бундеслиге был окончательно снят во вторник, когда «Бавария» обыграла «Вердер». Зато борьба за оставшиеся комплекты медалей и путёвки в еврокубки продолжается. И в среду всё для того, чтобы возродить интригу, сделала занимающая второе место дортмундская «Боруссия».

Чёрно-жёлтые дома неожиданно уступили аутсайдеру турнира «Майнцу» — 0:2. Хозяева больше владели мячом и чаще били по чужим воротам, но гости грамотно распорядились своими шансами на контратаках. В середине первого тайма дебютный мяч в карьере забил 19-летний нападающий «Майнца» Жонатан Буркардт. А после перерыва Жан-Филипп Матета реализовал пенальти, назначенный за фол на Данни Латца.

Несмотря на неудачно складывающийся ход матча, «Боруссия» до конца пыталась спастись, но забить так и не сумела. В концовке не сдержал эмоций защитник команды Рафаэл Геррейру. Раздосадованный португалец ткнул пальцем в лицо Латце и спровоцировал массовую потасовку. По её итогам жёлтые карточки получили три футболиста.

Поражение «Боруссии» дало возможность «Лейпцигу» сократить отставание от второго места до одного очка, но подопечные Юлиана Нагельсмана сами дома допустили осечку в матче с ещё одним аутсайдером — «Фортуной» (2:2).

Причём за четыре минуты до финального свистка хозяева вели — 2:0, и ничто не предвещало камбэка соперника. По истечении часа игры «Лейпциг» забил дважды в течение четырёх минут. Сначала Кевин Кампль нанёс красивый удар в дальнюю девятку из-за пределов штрафной, а затем Тимо Вернер забил 26-й мяч в этом сезоне в Бундеслиге.

Однако «Фортуна» так же стремительно отыгралась. На 87-й минуте Стивен Скрыбски прервал собственную безголевую серию в чемпионате Германии, длившуюся с декабря 2018-го, и сократил отставание гостей до минимума. А в добавленное время успех дюссельдорфцам принесла реализация углового.

«Лейпциг» в 12-й раз в текущем сезоне национального первенства сыграл вничью. По этому показателю команда лидирует вместе с «Шальке». «Фортуне» набранный балл позволил остаться на 16-м месте, которое даёт право сыграть в стыковых матчах.

А вот «Байер», также ведущий сражение за путёвку в Лигу чемпионов, обошёлся без потери очков. Леверкузенцы дома обыграли «Кёльн», который не побеждает в чемпионате страны уже восемь матчей, — 3:1.

Главным героем в составе хозяев стал Кай Хаверц. 21-летний полузащитник в середине первого тайма отличился сам, а в концовке помог забить Муссе Диаби. Хаверц стал 11-м футболистом, который отметился 12 голами в текущем сезоне Бундеслиге и 11-м, набравшим 18 баллов за результативность (12 мячей + 6 передач).

Единственный точный удар в составе «Кёльна» записал на свой счёт Себастиан Борнау, который и в первом круге огорчил «Байер». 21-летний бельгиец забил шестой мяч в Бундеслиге. Чаще из центральных защитников поражал чужие ворота только Мартин Хинтереггер из «Айнтрахта», в активе которого восемь точных ударов.

Одержал победу и «Хоффенхайм», ведущий борьбу за попадание в Лигу Европы. Коллектив из Зинсхайма на выезде оказался сильнее «Аугсбурга» — 3:1. Дублем в составе гостей отметился новичок команды Мунас Даббур. Нападающий сборной Израиля, кажется, адаптировался в «Хоффенхайме»: в последних трёх встречах он отличился трижды.

А в составе хозяев результативной передачей удалось отметиться полузащитнику Эдуарду Лёвену, имеющему российский паспорт. Футболист помог поразить чужие ворота Рубену Варгасу.

Тем временем, «Шальке» продлил безвыигрышную серию в Бундеслиге до 14 матчей и обновил клубный антирекорд. На этот раз гельзенкирхенцы на выезде уступили «Айнтрахту» — 1:2. Коллектив из Франкфурта-на-Майне одержал четвёртую победу в пяти последних турах и поднялся на девятое место в турнирной таблице.

Не обошлось без гола лучшего бомбардира команды Андре Силвы. Португалец забил 11-й мяч в текущем розыгрыше национального первенства и седьмой — после возобновления сезона. С этими показателями он поднялся в топ-15 гонки бомбардиров. А отдавший 11-ю результативную передачу Филипп Костич вошёл в пятёрку лучших ассистентов турнира.