СМИ: FIGC не даст заморозить итоги Серии А в случае досрочной остановки сезона
- Reuters
Как сообщает Football Italia, несмотря на то что клубы Серии А приняли решение заморозить результаты без определения чемпиона и тех команд, которые покинут высший дивизион, в случае если ситуация с коронавирусом не позволит им доиграть сезон, FIGC наложит вето на это решение.
Отмечается, что в федерации будут рассматривать варианты проведения турнира плей-офф либо распределения мест по определённому алгоритму.
Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата запланировано на 20 июня.
Ранее сообщалось, что в Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона.