СМИ: FIGC не даст заморозить итоги Серии А в случае досрочной остановки сезона

Итальянская федерация футбола (FIGC) не намерена позволять Серии А в случае досрочного завершения сезона фиксировать итоговые результаты на момент остановки без выявления чемпиона.

Как сообщает Football Italia, несмотря на то что клубы Серии А приняли решение заморозить результаты без определения чемпиона и тех команд, которые покинут высший дивизион, в случае если ситуация с коронавирусом не позволит им доиграть сезон, FIGC наложит вето на это решение.

Отмечается, что в федерации будут рассматривать варианты проведения турнира плей-офф либо распределения мест по определённому алгоритму.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата запланировано на 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона.