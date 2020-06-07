СМИ: FIGC не даст заморозить итоги Серии А в случае досрочной остановки сезона

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Итальянская федерация футбола (FIGC) не намерена позволять Серии А в случае досрочного завершения сезона фиксировать итоговые результаты на момент остановки без выявления чемпиона.
СМИ: FIGC не даст заморозить итоги Серии А в случае досрочной остановки сезона
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, несмотря на то что клубы Серии А приняли решение заморозить результаты без определения чемпиона и тех команд, которые покинут высший дивизион, в случае если ситуация с коронавирусом не позволит им доиграть сезон, FIGC наложит вето на это решение.

Отмечается, что в федерации будут рассматривать варианты проведения турнира плей-офф либо распределения мест по определённому алгоритму.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата запланировано на 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона.

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