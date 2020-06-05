В Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона

Федерация футбола Италии (FIGC) утвердила правило о разрешении проводить по пять замен в матчах Серии А до конца нынешнего сезона.

Как сообщается на официальном сайте Серии А, решение было принято для минимизации риска травм у игроков.

Командам будет разрешено делать по три замены во время самой игры и две — в перерыве. Это сделано, чтобы не допустить злоупотребления заменами с целью затягивания времени.

При этом, если клубы поменяют игроков одновременно, то оба коллектива лишатся одного временного интервала для замен.

Нововведение будет распространяться и на Серию B.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата запланировано на 20 июня.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Ювентус» проведут полуфинальный матч Кубка Италии 12 июня.