В Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона

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Федерация футбола Италии (FIGC) утвердила правило о разрешении проводить по пять замен в матчах Серии А до конца нынешнего сезона.
В Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте Серии А, решение было принято для минимизации риска травм у игроков. 

Командам будет разрешено делать по три замены во время самой игры и две — в перерыве. Это сделано, чтобы не допустить злоупотребления заменами с целью затягивания времени.

При этом, если клубы поменяют игроков одновременно, то оба коллектива лишатся одного временного интервала для замен.

Нововведение будет распространяться и на Серию B. 

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата запланировано на 20 июня.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Ювентус» проведут полуфинальный матч Кубка Италии 12 июня.

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