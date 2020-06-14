В Италии надеются вернуть болельщиков на трибуны в июле

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина выразил надежду на возвращение болельщиков на стадионы в июле.

«Мы сделали последний шаг к тому, чтобы развеять любые сомнения относительно завершения чемпионата. Я счастлив, но всё ещё не хватает одного — участия болельщиков. Надеюсь, что мы сможем их вернуть в начале июля или, самое позднее, в середине июля. Это будет означать, что Италия сняла последние ограничения и мы вышли из этого особенно мрачного для нашей страны момента», — цитирует Гравину Reuters.

Футбольный сезон в Италии возобновился 12 июня полуфинальными матчами национального Кубка.

Ранее тренер «Наполи» Гаттузо посвятил умершей сестре выход в финал Кубка Италии по футболу.