В Италии надеются вернуть болельщиков на трибуны в июле

Короткая ссылка
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина выразил надежду на возвращение болельщиков на стадионы в июле.
В Италии надеются вернуть болельщиков на трибуны в июле
  • Reuters

«Мы сделали последний шаг к тому, чтобы развеять любые сомнения относительно завершения чемпионата. Я счастлив, но всё ещё не хватает одного — участия болельщиков. Надеюсь, что мы сможем их вернуть в начале июля или, самое позднее, в середине июля. Это будет означать, что Италия сняла последние ограничения и мы вышли из этого особенно мрачного для нашей страны момента», — цитирует Гравину Reuters.

Футбольный сезон в Италии возобновился 12 июня полуфинальными матчами национального Кубка.

Ранее тренер «Наполи» Гаттузо посвятил умершей сестре выход в финал Кубка Италии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить