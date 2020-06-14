Тренер «Наполи» Гаттузо посвятил умершей сестре выход в финал Кубка Италии по футболу

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Главный тренер футбольной команды «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал, кому посвящает выход в финал Кубка Италии по футболу.
Тренер «Наполи» Гаттузо посвятил умершей сестре выход в финал Кубка Италии по футболу
  • © REUTERS/Ciro De Luca

«Я посвящаю это моей семье, родителям и сестре. Мы все очень любили её, это была большая потеря», — цитирует Гаттузо RAI Sport.

Также итальянский наставник рассказал о матче с «Интером», отметив, что его подопечные старались действовать агрессивно и активно работать в прессинге. По словам Гаттузо, футболисты «Наполи» знают, что надо делать, когда на них оказывается давление. 

Кроме того, Гаттузо поделился ожиданиями от финала Кубка Италии с туринским «Ювентусом». По его словам, игрокам неаполитанского коллектива будет необходимо провести отличный матч, чтобы забрать трофей.

Ранее сообщалось, что «Наполи» сыграл вничью с «Интером» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу.

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