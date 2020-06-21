Поражение «Арсенала», возвращение «Атлетико» в тройку и чемпионство «Шахтёра»: главные события дня в европейском футболе

«Арсенал» потерпел поражение от «Брайтона» после гола на последней минуте матча и опустился на десятое место в Премьер-лиге. «Атлетико» нанёс поражение «Вальядолиду» и поднялся на третью позицию в чемпионате Испании. Дортмундская «Боруссия» победила «Лейпциг» и обеспечила себе вторую строчку в Бундеслиге. Донецкий «Шахтёр» в 13-й раз стал чемпионом Украины. О главных событиях субботы в европейском футболе — в материале RT.

Потерянные очки «Арсенала» и «Лестера»

Лондонский «Арсенал» потерпел второе подряд поражение после возобновления чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты проиграли в 30-м туре «Брайтон энд Хоув Альбион», который не одерживал побед с декабря прошлого года, однако теперь увеличил свои шансы остаться в АПЛ на будущий сезон.

На такой обескураживающий для «Арсенала» результат во многом повлияла травма основного вратаря Бернда Лено. В конце первого тайма он боролся с Нилом Мопе и должен был спокойно забирать мяч. Нападающий «Брайтона» в итоге сбил голкипера, тот неудачно приземлился и повредил ногу, после чего смог покинуть поле только на носилках. Его заменил Дамиан Мартинес, не игравший в Премьер-лиге с апреля 2017 года.

Во втором тайме «Арсенал» смог открыть счёт благодаря мощному удару Николя Пепе из угла штрафной, но затем пропустил дважды. Сначала Льюис Данк не позволил Робу Холдингу вынести мяч с вратарской линии, а на пятой добавленной минуте победу «Брайтону» принёс Мопе. Француз получил пас на ход у чужой штрафной и обводящим ударом обыграл Мартинеса. «Арсенал» вскоре после поражения опустился на десятое место в турнирной таблице — его обошёл «Кристалл Пэлас», который на выезде обыграл «Борнмут».

Единственной командой, которая входит в лидерскую группу и проводила свой матч в субботу, был «Лестер». Он встречался на выезде с «Уотфордом», борющимся за выживание. Игроки «Лестера» смогли открыть счёт только на 90-й минуте стараниями Бенджамина Чилвелла, но этого оказалось недостаточным для победы. Спустя три минуты Крэйг Доусон исполнил удар через себя и принёс «Уотфорду» ничью. «Лестер» находится на третьем месте и отстаёт на шесть очков от «Манчестер Сити», но при этом опережает на столько же «Челси».

Победа «Атлетико» и безвыигрышная серия «Хетафе»

Мадридский «Атлетико» сумел вернуть себе статус третьей команды Испании. Подопечные Диего Симеоне воспользовались последней осечкой «Севильи», сыгравшей вничью с «Барселоной», и сместили красно-белых с третьей строчки турнирной таблицы Примеры. В этом им помогла с трудом добытая победа над «Вальядолидом».

Весь первый тайм обе команды не могли себя проявить и порадовать телезрителей опасными моментами. После перерыва «Атлетико» взял инициативу в свои руки, но дойти до чужой штрафной и воплотить своё преимущество в голы никак не мог. Когда казалось, что очередной, уже 14-й за сезон, ничьей не избежать, вышедший на замену Витоло реализовал угловой за девять минут до конца основного времени встречи. Мадридцы сравнялись по набранным очкам с «Севильей», но обошли её за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.

«Хетафе» постепенно теряет свои позиции в споре за путёвку в Лигу чемпионов. С момента возобновления Примеры команда не одержала ни одной победы и опустилась на пятое место. Очередная потеря очков произошла в матче со скромным «Эйбаром». У себя дома игроки «Хетафе» смогли открыть счёт, но на шестой добавленной минуте первого тайма пропустили ответный мяч. Больше счёт не менялся, хотя в самой концовке «Эйбар» едва не получил право на пенальти, но был лишён его после использования VAR.

Рекорд Левандовски и неудача «Байера»

Чемпионат Германии близится к своему завершению. В субботу состоялся предпоследний, 33-й тур Бундеслиги, который ответил на один из главных вопросов сезона — кто займёт второе место вслед за «Баварией». В очном споре это выясняли дортмундская «Боруссия» и проигрывавший ей три очка «Лейпциг».

Серебро в итоге досталось дортмундцам, в составе которых блистал Эрлинг Холанд. Именно его два гола принесли команде победу. 19-летний норвежец в первом тайме поймал на противоходе вратаря и открыл счёт, а в компенсированное время матча затолкал мяч в ворота после удара Юлиана Брандта. Холанд оформил уже 44 гола в 39 официальных матчах сезона и помог «Боруссии» установить клубный рекорд по забитым мячам — ещё никогда команда не забивала за один розыгрыш Бундеслиги 84 мяча, а ведь впереди у неё ещё встреча с «Хоффенхаймом».

«Лейпциг» из-за этого поражения рисковал оказаться на грани вылета из зоны Лиги чемпионов, но его спасло поражение «Байера». Леверкузенцы со счётом 0:2 уступили «Герте», которая до этого не набирала очков в трёх матчах подряд. «Байер» опустился на пятое место, пропустив вперёд мёнхенгладбахскую «Боруссию», которая, в свою очередь, спокойно обыграла вылетающий во вторую Бундеслигу «Падерборн». Теперь «Байеру» для попадания в главный клубный турнир Европы нужно побеждать «Майнц» в последнем туре и надеяться на поражение мёнхенгладбахцев от «Герты». «Лейпциг» же как минимум сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Хотя «Бавария» уже обеспечила себе чемпионский титул, расслабляться даже в условиях пандемии коронавируса она не стала. Мюнхенцы практически в боевом составе сыграли против «Фрайбурга» и одержали 12-ю победу подряд. Все свои голы подопечные Ханса-Дитера Флика оформили ещё в первом тайме. Героем встречи стал Роберт Левандовски, который сначала отдал передачу Йозуа Киммиху, а затем оформил дубль. Польский форвард забил уже 33 мяча в Бундеслиге и обновил рекорд результативности для легионеров, побив достижение Пьера-Эмерика Обамеянга.

Чемпионство «Шахтёра»

На Украине определился чемпион страны по футболу. В четвёртый раз подряд им стал донецкий «Шахтёр». Очередной титул команде Луиша Каштру принесла победа над «Александрией» со счётом 3:2. После этого дончане стали недосягаемыми для своего ближайшего преследователя киевского «Динамо». Отрыв «Шахтёра» вырос до 19 очков, в то время как у столичного клуба в запасе осталось всего шесть матчей.

Команда из Донецка выиграла чемпионат страны в 13-й раз и сократила отставание от киевлян, у которых за всю историю независимой Украины было 15 титулов. «Динамо» теперь остаётся бороться за второе место, дающее путёвку в Лигу чемпионов. Шансы на то, чтобы обойти подопечных Алексея Михайличенко, сохраняют ещё черниговская «Десна», луганская «Заря» и «Александрия».