«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ

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В матче 31-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити».
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

У «Челси» забивали Кристиан Пулишич и Виллиан, реализовавший пенальти. Единственный гол гостей на счету Кевина де Брюйне.

Поражение лишило «Манчестер Сити» шансов на завоевание титула чемпиона Англии. Команда Пепа Гвардиолы сохранила за собой второе место, «Челси» продолжает занимать четвёртую строчку.

Ранее «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ.

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