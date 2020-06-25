Хет-трик Марсьяля, третий гол Рамоса за 11 дней и победа «Аталанты» над «Лацио»: события дня в европейском футболе

«МЮ» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ благодаря первому в карьере хет-трику Антони Марсьяля. Третий гол Серхио Рамоса за 11 дней помог «Реалу» обыграть «Мальорку» и догнать «Барселону» в турнирной таблице Примеры. «Урал» оказался сильнее «Шинника» и пробился в полуфинал Кубка России. А «Лацио» набрать очки во встрече Серии А с «Аталантой» не помогли даже два забитых к 12-й минуте мяча. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Выход «Урала» в полуфинал Кубка России

В среду, 24 июня, состоялся последний четвертьфинальный матч Кубка России. Ярославский «Шинник» принимал екатеринбургский «Урал». Изначально игра должна была пройти в начале марта, но её перенесли из-за плохого состояния газона на стадионе «Шинник», а из-за эпидемии коронавируса смогли провести только сейчас.

В результате представляющие РПЛ гости легко переиграли соперника из ФНЛ — 2:0. За весь матч хозяева не создали ни одного опасного момента и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот оппонента.

«Урал» открыл счёт уже на 16-й минуте. Полузащитник Юрий Бавин головой добил мяч в сетку после сейва Дмитрия Яшина. По ходу игры голкипер неоднократно спасал свою команду, и если бы не его уверенные действия, интрига во встрече могла умереть куда раньше.

Впрочем, без ошибки в отчётном матче не обошёлся и он. В эпизоде со вторым пропущенным мячом на 80-й минуте Яшин оказался не готов к удару Рафала Аугустыняка низом из-за пределов штрафной, и снаряд влетел точно в ближний угол. К тому времени «Шинник» остался в меньшинстве после удаления Ивана Олейникова.

Победа позволила «Уралу» в третий раз за последние четыре года выйти в полуфинал Кубка России. В 2017-м и 2019-м коллектив из Екатеринбурга доходил до решающего матча, но дважды проигрывал «Локомотиву». На этот раз помешать подопечным Дмитрия Парфёнова пробиться в финал постарается ещё одна команда из ФНЛ — «Химки».

«Ливерпуль» в шаге от чемпионства и 17-й мяч Салаха

В Англии «Ливерпуль» сделал очередной шаг к завоеванию первого за 30 лет чемпионства. Мерсисайдцы на «Энфилде» разгромили «Кристал Пэлас» — 4:0. Особенно красивыми получились голы Трента Александер-Арнольда и Фабиньо. Англичанин отметился первым для клуба результативным ударом со штрафного в текущем сезоне АПЛ, а бразилец нанёс мощный выстрел в дальний угол метров с 30.

Поразили чужие ворота и лучшие бомбардиры команды Мохамед Салах и Садио Мане. Египтянин забил 17-й мяч в Премьер-лиге и догнал в гонке бомбардиров турнира Пьера-Эмерика Обамеянга. Впереди только Джейми Варди с 19 точными ударами. Мане же преодолел отметку в 15 голов в чемпионате.

Гарантировать себе титул «Ливерпуль» может уже в четверг, если занимающий второе место «Манчестер Сити» потеряет очки в выездном матче с «Челси». В настоящий момент команды разделяют в турнирной таблице 23 балла.

Уверенной победы добился и «Манчестер Юнайтед», сражающийся за путёвку в Лигу чемпионов. Манкунианцы дома разгромили «Шеффилд Юнайтед» благодаря хет-трику Антони Марсьяля. Француз дважды отличился ещё до перерыва, а последний мяч записал на свой счёт за 16 минут до финального свистка, когда вышел один на один с вратарём и красиво перебросил его.

Впервые за семь лет футболисту «МЮ» удалось трижды отличиться в матче АПЛ (в 2013-м это сделал Робин ван Перси в игре с «Астон Виллой»). Для француза же этот хет-трик стал первым в карьере.

Также 24-летний нападающий догнал Маркуса Рашфорда в командной гонке бомбардиров текущего сезона (в активе футболистов по 19 мячей во всех турнирах) и вышел на третье место в истории «МЮ» по количеству голов среди футболистов до 25 лет. Марсьяль забил 48 мячей и обошёл Райана Гиггза (46). Впереди с большим отрывом от Антони расположились Криштиану Роналду (84) и Уэйн Руни (92).

Если претендующий на попадание в еврокубки «Шеффилд Юнайтед» допустил очередную осечку, то располагающийся на шестом месте «Вулверхэмптон» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах АПЛ. На этот раз подопечные Нуну Эшпириту Санту дома с минимальным счётом обыграли аутсайдера турнира «Борнмут».

Единственный гол по истечении часа встречи записал на свой счёт лучший бомбардир команды Рауль Хименес. Мексиканец головой замкнул навес партнёра с правого фланга и забил 15-й мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Ещё один аутсайдер, «Астон Вилла», на выезде разошлась миром с «Ньюкаслом» — 1:1 и продлила безвыигрышную серию в Премьер-лиге до семи матчей. Соперники обменялись забитыми мячами после перерыва, причём оба раза отличились вышедшие на замену футболисты. В составе хозяев спустя минуту после появления на поле отличился Дуайт Гейл, а сравнял счёт незадолго до финального свистка египтянин Ахмед Эль-Мухамади.

Невероятный камбкэк «Аталанты» и обиднейшая осечка «Интера»

В Серии А оступились два главных преследователя лидирующего «Ювентуса» — «Лацио» и «Интер». Римляне в драматичном матче уступили занимающей четвёртое место «Аталанте» — 2:3.

Причём столичный коллектив уже к 12-й минуте отличился дважды, но этого не хватило даже для того, чтобы сыграть вничью. Подопечных Джан Пьеро Гасперини не сломило неудачное начало, напротив, они перехватили инициативу и до перерыва сократили отставание в счёте благодаря точному удару Робина Гозенса. К слову, немец с восемью голами является самым результативным защитником Серии А.

В середине второго тайма великолепным дальним ударом отметился украинский футболист «Аталанты» Руслан Малиновский. Волевую победу хозяева вырвали за десять минут до финального свистка благодаря удачному розыгрышу стандартного положения. После идеальной подачи с угла поля Хосе Паломино головой отправил мяч в сетку.

Не менее драматичной получилась прошедшая в Милане встреча между «Интером» и «Сассуоло». «Нерадзурри» считались явными фаворитами противостояния, но упустили победу над середняком — 3:3.

Гости открыли счёт уже на четвёртой минуте. Франческо Капуто точным ударом завершил быструю контратаку команды и забил 14-й мяч в сезоне. «Интер» перевернул ход матча в концовке первого тайма. Сначала Ромелу Лукаку реализовал пенальти и с 19 голами закрепился на третьем месте в гонке бомбардиров Серии А, а затем Кристиано Бираги вывел хозяев вперёд.

Драматичная развязка наступила в конце встречи. За десять минут до финального свистка «Сассуоло» сравнял счёт с пенальти, но коллектив Антонио Конте снова вышел вперёд благодаря точному удару Борхи Валеро практически с линии ворот.

Тем не менее, гости успели отыграться. После подачи углового вышедший на замену защитник Джанджакомо Маньяни с близкой дистанции отправил мяч в сетку.

Таким образом, после 27 туров «Ювентус» опрежает «Лацио» на четыре очка, а «Интер» — на восемь. В свою очередь, «Аталанта» приблизилась к команде из Милана на расстояние четырёх баллов.

Пятое место занимает «Рома», которая в среду одержала волевую победу над «Сампдорией» — 2:1. Три очка римлянам принёс дубль ветерана Эдина Джеко. В активе 34-летнего боснийца 14 голов в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

Рекорд 15-летнего Ромеро и жёлтая карточка Смолова

В испанской Примере «Барселона» и «Реал» продолжают делить первое место. Накануне каталонцы с минимальным счётом обыграли «Атлетик», а в четверг мадридцы оказались сильнее аутсайдера турнира — «Мальорки» (2:0).

На 19-й минуте Винисиус Жуниор реализовал выход один на один и открыл счёт. А после перерыва третьим голом в первенстве страны за последние 11 дней отметился Серхио Рамос. Капитан команды реализовал штрафной и забил восьмой мяч в текущем сезоне Примеры. Тем самым он побил личный рекорд результативности в турнире.

В концовке встречи главный тренер «Мальорки» Висенте Перис Морено выпустил на замену 15-летнего полузащитника Луку Ромеро. Если быть точным, юноша дебютировал в Примере в возрасте 15 лет и 219 дней, став самым молодым футболистом, когда-либо принимавшим участие в матче высшей лиги чемпионата Испании. Ромеро переписал достижение полузащитника «Сельты» Сансона, которое держалось с 1939 года.

Сама «Сельта» в 31-м туре одержала важнейшую выездную победу над «Реалом Сосьедад» (1:0). Этот успех стал для команды Фёдора Смолова вторым подряд. Единственный мяч в конце первого тайма с пенальти забил Яго Аспас. Благодаря поражению «Мальорки» коллектив из Виго увеличил отрыв от зоны вылета до семи очков.

Что касается россиянина, то он на этот раз остался в запасе и вышел на поле лишь на 84-й минуте. За отведённое время нападающий отдал четыре передачи, три из которых — точные, и получил жёлтую карточку за подкат под вратаря соперников.