«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, выиграв титул за семь туров до завершения чемпионата

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Победа «Ливерпуля» в чемпионате Англии — 2019/2020 позволила клубу установить рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, выиграв титул за семь туров до завершения чемпионата
  • Reuters

Благодаря поражению прямого конкурента «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2) преимущество «Ливерпуля» над соперниками осталось на отметке 23 очка, что позволило «красным» обеспечить себе чемпионский титул за семь туров до конца чемпионата.

Это является новым рекордом лиги. Ранее лучшее достижение принадлежало «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые становились победителями АПЛ за пять туров до конца сезона в 2018 и 2001 годах соответственно. 

Ранее фанаты «Ливерпуля» начали празднование чемпионства клуба у «Энфилда».

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