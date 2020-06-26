Клопп выиграл девятый трофей в своей тренерской карьере

Победа в чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ) стала для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа девятой в карьере.

53-летний Клопп, работая с дортмундской «Боруссией», дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), один раз выигрывал Кубок Германии (2012), дважды становился победителем Суперкубка Германии (2013, 2014).

«Ливерпуль» с момента назначения немецкого специалиста выиграл четыре различных турнира: Лигу чемпионов — 2018/19, Суперкубок УЕФА — 2019, чемпионат мира среди клубов — 2019 и Премьер-лигу — 2019/20.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.