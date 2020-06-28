«Арсенал» победил «Шеффилд» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Шеффилде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Арсенал» забил первым. На 25-й минуте с пенальти отличился Николя Пепе.

«Шеффилд» дважды поражал ворота гостей (на 10-й и 59-й минутах), однако голы были отменены после просмотра VAR. На 87-й минуте «Юнайтед» сумел забить чистый мяч, автором которого стал Дэвид Макголдрик.

Победу «Арсеналу» принёс гол Даниэля Себальоса, отличившегося уже в компенсированное ко второму тайму время.

Соперник «канониров» по полуфиналу станет известен после жеребьёвки, которая пройдёт 28 июня.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Норвич» в Кубке Англии.