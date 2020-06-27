«Манчестер Юнайтед» в дополнительрое время обыграл «Норвич» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время одержал победу в игре с «Норвич Сити» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась победой МЮ в дополнительное время со счётом 2:1.

Во втором тайме встречи, на 51-й минуте, нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало открыл счёт. Ответный гол на 75-й минуте забил полузащитник «Норвича» Тодд Кантвелл. В компенсированное время матча, на 118-й минуте, защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр уатановил окончательныф счет матча.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал чемпионата Англии. «Норвич Сити» завершил своё выступление в Кубке страны.

Ранее «Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» в АПЛ.