«Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

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«Вулверхэмптон» одержал победу над бирмингемским клубом «Астон Вилла» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Вулверхэмптон» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Вулверхэмптону» принёс гол Леандера Дендонкера, забившего на 62-й минуте.

«Вулверхэмптон», продливший свою беспроигрышную серию до восьми матчей, набрав 52 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 27 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» назвали неприемлемым поведение фанатов во время празднования чемпионства.

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