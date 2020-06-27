В «Ливерпуле» назвали неприемлемым поведение фанатов во время празднования чемпионства

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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» выступил с совместным с полицией Мерсисайда и мэрией заявлением по поводу бурного празднования болельщиками команды победы в Английской премьер-лиге.
В «Ливерпуле» назвали неприемлемым поведение фанатов во время празднования чемпионства
  • Reuters

«В пятницу, 26 июня, несколько тысяч человек собрались у Пирс-Хед, и многие проигнорировали руководство по социальному дистанцированию и рисковали общественной безопасностью. Наш город всё ещё находится в кризисе общественного здравоохранения, и такое поведение совершенно неприемлемо. Потенциальная опасность второго пика COVID-19 всё ещё существует, и нам нужно работать вместе, чтобы убедиться, что проделанная работа во время карантина была не напрасной. Когда это будет безопасно, мы совместно продумаем, как организовать празднование победы, когда все смогут собраться вместе, чтобы отметить завоевание титула. До этого времени безопасность нашего города и нашего народа по-прежнему остаётся нашим приоритетом номер один», — говорится в заявлении клуба.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Команде Юргена Клоппа удалось стать чемпионом за рекордные семь туров до завершения чемпионата.

Ранее сообщалось, что власти Ливерпуля издали указ о разгоне фанатов, празднующих чемпионство.

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