СМИ: Власти Ливерпуля издали указ о разгоне фанатов, празднующих чемпионство

Мэр Ливерпуля издал указ для полиции города о разгоне болельщиков «Ливерпуля», празднующих на улицах чемпионство команды в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Как сообщает Liverpool Echo, поводом для такого решения стал пожар в Королевском здании Ливерпуля, который произошёл из-за попадания в него фейерверка.

Также это связано с тем, что болельщики не соблюдают правила социального дистанцирования во время пандемии коронавируса. Указ будет действовать до 28 июня.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Команде Юргена Клоппа удалось стать чемпионом за рекордные семь туров до завершения чемпионата.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал завоевание «Ливерпулем» первого за 30 лет титула чемпиона Англии по футболу.