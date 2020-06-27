СМИ: Власти Ливерпуля издали указ о разгоне фанатов, празднующих чемпионство

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Мэр Ливерпуля издал указ для полиции города о разгоне болельщиков «Ливерпуля», празднующих на улицах чемпионство команды в Английской премьер-лиге (АПЛ).
СМИ: Власти Ливерпуля издали указ о разгоне фанатов, празднующих чемпионство
  • Reuters

Как сообщает Liverpool Echo, поводом для такого решения стал пожар в Королевском здании Ливерпуля, который произошёл из-за попадания в него фейерверка.

Также это связано с тем, что болельщики не соблюдают правила социального дистанцирования во время пандемии коронавируса. Указ будет действовать до 28 июня.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Команде Юргена Клоппа удалось стать чемпионом за рекордные семь туров до завершения чемпионата.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал завоевание «Ливерпулем» первого за 30 лет титула чемпиона Англии по футболу.

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