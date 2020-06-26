Сульшер — о чемпионстве «Ливерпуля»: больно видеть, как трофей поднимает кто-то другой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал завоевание «Ливерпулем» первого за 30 лет титула чемпиона Англии по футболу.

«Любая команда, которой удаётся выиграть АПЛ, заслуживает почитания. В этом чемпионате сложно победить. Юрген Клопп и его игроки отлично поработали. Всякий раз, когда ты видишь, как кто-то другой поднимает трофей, это больно. Я думаю, что это чувствуют все, кто связан с «Манчестер Юнайтед», — игроки и болельщики. Мы хотим вернуться на победный путь. Это наш вызов», — приводит слова Сульшера ESPN.

Теперь на счету «Ливерпуля» 19 титулов чемпиона Англии против 20 у «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Спартак» поздравил «Ливерпуль» с первым за 30 лет чемпионством.