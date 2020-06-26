«Спартак» поздравил «Ливерпуль» с первым за 30 лет чемпионством
- Reuters
«Эй, парни, поздравляем с чемпионским титулом! Надеемся, вы готовы к этим многочисленным постам наподобие «Каким был мир, когда «Ливерпуль» в последний раз стал чемпионом?» Мы прошли через это в 2017-м», —говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.
В 2017 году «Спартак» стал чемпионом России впервые за 16 лет.
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Команде Юргена Клоппа удалось стать чемпионом за рекордные семь туров до завершения чемпионата.
Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард поздравил «Ливерпуль» и его болельщиков с чемпионством в АПЛ.