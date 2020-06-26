Джеррард поздравил «Ливерпуль» и его болельщиков с чемпионством в АПЛ

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Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поздравил команду и её болельщиков с завоеванием первого за 30 лет титула чемпионов Англии по футболу.
Джеррард поздравил «Ливерпуль» и его болельщиков с чемпионством в АПЛ
  • Reuters

«Поздравляю всех в «Ливерпуле» с победой в АПЛ. Невероятное достижение в исполнении фантастической команды, состоящей из лучших игроков. Руководит коллективом тренер мирового класса. Ну и, конечно же, фанаты, которые ждали эту победу 30 лет, пусть вечеринка начнётся», — написал Джеррард в своём Instagram.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Команде Юргена Клоппа удалось стать чемпионом за рекордные семь туров до завершения чемпионата.

Ранее сообщалось, что Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу.

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