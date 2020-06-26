Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посвятил первую за 30 лет победу клуба в чемпионате Англии по футболу двум легендам команды — Стивену Джеррарду и Кенни Далглишу.
Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу
  • Reuters

«Невероятно. Это гораздо больше, чем я когда-либо мог себе вообразить. Знаю, как Кенни поддерживал нас. Это чемпионство — для вас. Он ждал 30 лет, и это также для Стивена Джеррарда. Ребята восхищаются всеми вами, и мотивировать команду легко благодаря нашей замечательной истории», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Он отметил, что его команда сумела написать уже свою историю.

«Это придало нам сил: атмосфера в клубе и вокруг него, отношение города и болельщиков к футболу. У нас замечательные игроки, все они являются победителями. Никогда не предполагал, что когда-нибудь буду себя чувствовать именно так», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.

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