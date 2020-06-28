Гол Смолова «Барселоне», покер Крамарича и 100 голов «Баварии»: события дня в европейском футболе

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов поразил ворота «Барселоны» в матче 32-го тура Примеры, а его команда сыграла вничью с грандом. Форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич оформил покер в игре заключительного тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». «Манчестер Юнайтед» в рекордный 30-й раз пробился в полуфинал Кубка Англии, а «Лацио» одержал волевую победу над «Фиорентиной» в Серии А. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Достижение Смолова и четвёртая победа «Атлетико» подряд

Главным событием дня в европейском футболе для российских болельщиков стал гол нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в ворота «Барселоны». До отчётного поединка на сего счету был лишь один мяч в десяти играх Примеры. В феврале он огорчил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», когда «Сельте» удалось сыграть с грозным соперником вничью — 2:2.

Спустя несколько месяцев ситуация повторилась. Смолов вновь забил топ-клубу, а команда из Виго добилась результативной ничьей — 2:2. Фёдор отличился в начале второго тайма. После ошибки соперника в центре поля Яго Аспас отдал разрезающую передачу на Окая Йокушлу, а тот вывел россиянина на пустые ворота.

Так «Сельта» ответила на гол Луиса Суареса на 20-й минуте, который он забил после розыгрыша штрафного Лионелем Месси. Правда, вскоре после пропущенного мяча эта связка вновь проявила себя. Суарес оформил дубль и довёл количество голов в текущем сезоне Примеры до 13. Это позволило ему выйти на третье место в гонке бомбардиров турнира. В ней уругваец уступает только Месси (21 мяч) и Кариму Бензема (17). В свою очередь, Лионель продолжает уверенно возглавлять рейтинг национального первенства по системе «гол + пас», имея в активе уже 21 мяч и 17 результативных передач в 27 играх.

Однако увезти три очка из Виго сражающейся за чемпионство «Барселоне» не удалось. За две минуты до конца основного времени Аспас нанёс великолепный удар со штрафного в обвод стенки и сравнял счёт.

Более того, в добавленное арбитром время «Сельта» могла вырвать победу, но Нолито с нескольких метров чудом пробил в Марка-Андре тер Штегена.

Так или иначе, каталонцы потеряли важные очки и предоставили «Реалу» возможность выйти на чистое первое место. В случае победы в воскресенье над аутсайдером турнира «Эспаньолом» подопечные Зинедина Зидана оторвутся от принципиального оппонента на два балла.

Что касается Смолова, то он стал 21-м футболистом из СССР и России, которому удалось забить «Барселоне», и лишь восьмым, кто сумел огорчить как каталонцев, так и «Реал».

Занимающий третью строчку «Атлетико» уверенно набрал три очка, обыграв дома «Алавес» и одержав четвёртую победу подряд в Примере.

Хозяевам долго не удавалось открыть счёт, но на 59-й минуте Сауль Ньигес после подачи Кирана Триппьера со стандарта точно пробил головой. А вскоре вышедший на замену Маркос Льоренте заработал пенальти, который уверенно реализовал Диего Коста.

Правда, в добавленное арбитром время «Алавес» также получил право исполнить одиннадцатиметровый, но пропущенный мяч не помешал «Атлетико» добиться успеха.

В свою очередь, «Мальорка» и «Леганес» — конкуренты «Сельты» в борьбе за выживание — потеряли очки. Команда из Пальма-де-Мальорки на выезде уступила со счётом 1:3 «Атлетику», который ещё не потерял шансы на попадание в еврокубки, а «Леганес» потерпел обидное поражение от «Осасуны» — 1:2. Решающий мяч аутсайдер пропустил на 96-й минуте после подачи углового. Дублем отметился Энрик Гальего, для которого эти голы стали первыми в сезоне.

Сто мячей «Баварии» и 34 гола Левандовски

В субботу состоялись матчи заключительного, 34-го тура Бундеслиги. Главная интрига развернулась вокруг борьбы за две последние путёвки в Лигу чемпионов (третье-четвёртое места) и последнюю путёвку в Лигу Европы (шестая строчка). Также оставалось неясным, кто именно, «Вердер» или «Фортуна», займёт 16-е место и получит возможность сохранить прописку в Бундеслиге.

Досрочно завоевавшая чемпионский титул «Бавария» сохранила мотивацию и разгромила на выезде «Вольфсбург» — 4:0. Это помогло мюнхенцам закончить сезон со 100 голами в активе. Особенно красивый мяч забил 20-летний француз Микаэль Кюизанс. Молодой полузащитник в конце первого тайма из-за пределов штрафной нанёс обводящий удар в дальнюю девятку.

Не ушёл с поля без гола и Роберт Левандовски. Поляк реализовал пенальти во втором тайме и завершил сезон в Бундеслиге с 34 голами. За всю историю турнира столько же забивал только Дитер Мюллер, а лучшую результативность демонстрировал лишь Герд Мюллер (40, 38 и 36 мячей).

Зато Левандовски стал первым футболистом в истории чемпионата Германии, который завоевал титул лучшего бомбардира в трёх сезонах подряд. А лучшим ассистентом сезона с 21 результативной передачей стал Томас Мюллер. Это новый рекорд Бундеслиги.

Также досрочно забронировавшая за собой второе место дортмундская «Боруссия» в последнем туре, напротив, пропустила четыре безответных мяча. Чёрно-жёлтые дома ничего не смогли противопоставить «Хоффенхайму». Главным героем встречи стал нападающий гостей Андрей Крамарич, оформивший покер за 43 минуты.

Хорватский форвард открыл счёт в самом начале поединка, а по истечении получаса игры отличился вновь, грамотно открывшись на линии офсайда. После перерыва Андрею хватило всего трёх минут для того, чтобы забить ещё дважды.

«Хоффенхайму» этот успех позволил занять шестое место и пробиться в Лигу Европы. В остальном положение команд в верхней части турнирной таблицы не изменилось. Все клубы, претендовавшие на путёвки в еврокубки, одержали победы.

Третье место досталось «Лейпцигу». Подопечные Юлиана Нагельсмана на выезде обыграли «Аугсбург» (2:1) благодаря дублю Тимо Вернера. Два точных удара не только позволили нападающему закончить сезон Бундеслиги с 28 мячами, но и помогли ему стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Четырёх лет форварду хватило, чтобы отличиться 94 раза и обойти Даниэла Франа. Таким образом Вернер, который следующий сезон начнёт в составе «Челси», красиво попрощался с немецкими болельщиками.

Четвёртое место и последнюю путёвку в ЛЧ получила мёнхенгладбахская «Боруссия», которая дома обыграла «Герту» — 2:1. А «Байер» после победы над «Майнцем» с минимальным счётом остался пятым и в следующем сезоне сыграет только в Лиге Европы.

Непредсказуемой получилась борьба за 16-е место. «Фортуна», которая перед отчётным туром имела преимущество над «Вердером» в два очка, крупно уступила немотивированному «Униону» — 0:3. Бременцы в параллельном матче разгромили «Кёльн» — 6:1, и в итоге воспользовались осечкой конкурента.

Теперь «Вердер» ждут переходные матчи с третьей командой второй Бундеслиги за право остаться в элитном дивизионе. «Фортуна» же вместе с «Падерборном» покидают сильнейшую немецкую лигу.

Волевая победа «Лацио» и результативная серия сына Симеоне

«Лацио» после поражения в предыдущем туре Серии А от «Аталанты» не имел права терять очки в домашнем матче с «Фиорентиной», ведь отставание римлян от лидирующего «Ювентуса» выросло до четырёх баллов.

Однако встреча началась для хозяев крайне неудачно. В середине первого тайма красивый мяч забил ветеран Франк Рибери. 37-летний полузащитник ворвался в штрафную с левого фланга, попутно обыграв троих оппонентов, и точно пробил в ближний угол.

Отыграться «Лацио» удалось лишь после перерыва. Экс-нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо заработал пенальти, а Чиро Иммобиле его реализовал, забив 28-й мяч в текущем сезоне Серии А.

Победу римлянам за десять минут до конца принёс Луис Альберто. Лучший ассистент чемпионата решился на удар с линии штрафной и попал точно в ближний угол.

В другом матче игрового дня «Кальяри», до этого не побеждавший в Серии А 12 матчей, одержал вторую победу подряд. В прошлом туре подопечные Вальтера Дзенги одолели СПАЛ, а в этом дома переиграли «Торино» — 4:2.

Уже к 17-й минуте хозяева забили два безответных мяча, а сразу после перерыва Раджа Найнгголан довёл счёт до крупного. После этого «Кальяри» расслабился и позволил сопернику забить два мяча за шесть минут. Однако вскоре хозяева заработали пенальти, который реализовал Жоао Педро. В гонке бомбардиров Серии А бразилец расположился на четвёртом месте и уступает только Иммобиле (28), Криштиану Роналду (23) и Ромелу Лукаку (19).

Активно свой субботний матч начала и замыкающая турнирную таблицу «Брешия». На десятой минуте поединка с «Дженоа» хозяева открыли счёт, а на 13-й — удвоили его. Казалось, у аутсайдера есть все шансы, наконец, одержать первую победу в году. Однако в конце первого тайма гости отыграли один мяч с пенальти, а после перерыва заработали ещё один одиннадцатиметровый, который реализовал Андреа Пинамонти — 2:2.

Победный мяч Магуайра на 118-й минуте и шесть замен от Сульшера

В Англии в субботу состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Англии, в котором встретились замыкающий турнирную таблицу АПЛ «Норвич» и «Манчестер Юнайтед». Несмотря на то, что шансы аутсайдера на победу расценивались как крайне невысокие, коллектив Даниэля Фарке сумел навязать фавориту борьбу.

Первый тайм завершился без забитых мячей, а в самом начале второго игрового отрезка Одион Игало ударом с близкой дистанции вывел «МЮ» вперёд. «Норвичу» удалось отыграться за 15 минут до конца основного времени. Полузащитник Тодд Кантвелл нанёс сильный удар из-за пределов штрафной, и мяч влетел в ближний угол. Вратарь соперника Серхио Ромеро явно запоздал с прыжком и не смог спасти команду.

На 89-й минуте аутсайдер остался в меньшинстве. Тимм Клозе на линии штрафной нарушил правила на Игало и получил прямую красную карточку. В результате манкунианцы всё-таки дожали скромного соперника. В самом конце дополнительного времени подключившийся к атаке Гарри Магуайр с пары метров протолкнул мяч в сетку.

Таким образом «МЮ» в 30-й раз вышел в полуфинал Кубка Англии и установил новый рекорд турнира. А наставник команды Уле-Гуннар Сульшер стал первым тренером в Англии, сделавшим шесть замен.

Также в субботу состоялся один матч АПЛ, в котором «Вулверхэмптон», ведущий борьбу за путёвки в еврокубки, оказался сильнее «Астон Виллы» — 1:0. Третья победа подряд в национальном первенстве позволила подопечным Нуну Эшпириту Санту подняться на промежуточное пятое место в турнирной таблице.