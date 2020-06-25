Отсутствие голов с игры и потери во время дриблинга: почему Роналду и Месси не столь убедительны после карантина

Криштиану Роналду и Лионель Месси пока ещё не вернулись на свой запредельный уровень, который возвёл их в ранг легенд футбола до окончания карьер. Португальский нападающий «Ювентуса» ни разу в трёх матчах не смог отличиться с игры, в том числе в проигранном финале Кубка Италии. Аргентинский форвард «Барселоны» хотя и успел принять участие в пяти голах своей команды, но в последнее время не слишком успешно брал игру на себя. RT анализирует первые матчи футболистов после карантина.

С возобновлением футбольных игр в Европе болельщики снова начали обсуждать, кто является лучшим футболистом мира — нападающий «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Однако первые матчи с участием звёзд показали, что сейчас такие споры не совсем уместны. Оба футболиста ещё не демонстрируют того фантастического уровня игры, благодаря которому им ранее удалось затмить остальных. И это вызывает со стороны поклонников немало вопросов.

Особенно заметный шаг назад сделал Роналду. В июне он провёл три матча без замен. Но ни разу его нельзя было назвать лучшим в своей команде и игроком, который бы перевернул ход встречи, как это часто было до пандемии коронавируса. «Ювентус» успел сыграть нулевую ничью с «Миланом», проиграть «Наполи» в серии пенальти финала Кубка Италии, тоже ни разу не забив в основное время, и победить в чемпионате Италии занимающую десятое место «Болонью».

Статистика Роналду в этих матчах не была выдающийся. Сразу после возвращения на поле португалец запомнился нереализованным пенальти в ворота «Милана». В той же игре он нанёс девять ударов по воротам, но только два из них достигли створа. На счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» были только два опасных паса и три выигранных верховых единоборства. Ещё хуже обстояли дела в проигранном финале Кубка Италии. Роналду совершил три удара и только один раз попал по воротам, на опасные позиции он выводил партнёров тоже только дважды. В серии пенальти португалец участия не принять не успел, и в итоге «Ювентус» упустил возможность выиграть трофей.

«Вчера я долго разговаривал с Роналду. Надеюсь, что с завтрашнего дня — в крайнем случае через неделю — он снова станет тем фантастическим игроком, которого мы знаем. Сейчас он просто не в лучшей для себя физической форме», — говорил главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри перед матчем с «Болоньей».

Против «Болоньи» Роналду сыграл лучше и наконец-то отметился забитым пенальти, но кроме него у нападающего был ещё всего лишь один удар в створ. И по опасным передачам, и по точности пасов, и по касанию мяча он уступил партнёрам.

В сумме за 270 минут Роналду ни разу не отличился с игры, и сложно было сказать, что он был близок к этому. Пока что португалец не набрал хорошей физической формы, которая позволяла бы ему играть гораздо интенсивнее и чаще создавать угрозу для соперников.

Неважную форму Роналду отмечает и президент «Лиона» Жан-Мишель Оля, чья команда сыграет в августе с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Мы понимаем, что «Ювентус» неизбежно будет суперфаворитом. Но не потому, что они сильнее, а потому, что туринцы будут в хорошей форме, даже несмотря на то что сейчас Роналду, кажется, не на своём самом высоком уровне», — считает Оля.

Могут быть претензии со стороны болельщиков «Барселоны» и к Месси. С одной стороны, его статистика сейчас гораздо лучше, чем у Роналду. Аргентинец провёл четыре матча в чемпионате Испании, в которых успел забить два мяча и сделать три голевые передачи. Его команда за это время одержала три победы, один раз сыграла вничью и ни разу не пропустила, что, впрочем, не помешало «Реалу» догнать «Барселону» в турнирной таблице.

С другой стороны, в двух последних матчах Месси играл в совершенно непривычном для себя стиле, что незамедлительно сказалось на его полезности. Он зачастую пренебрегал возможностью отдать мяч партнёрам и предпочитал сам идти в обыгрыш, когда перед ним появлялись соперники. Но обычно это лишь приводило к потерям и сорванным атакам. В прошлом такую игру Месси можно было бы простить, так как он регулярно показывал, что может обыграть любого футболиста, но в матчах с «Севильей» и «Атлетиком», в которых «Барселона» забила всего однажды, его потери достаточно дорого обходились команде.

В тех случаях, когда Месси не успевал за мячом и проигрывал соперникам в скорости, можно было говорить об обычной усталости. Всё-таки за 11 дней ему пришлось провести четыре полных матча после длительного перерыва на карантин и небольшой травмы. Но при этом Месси всё равно не изменял своему стилю игры и не спешил делиться мячом с партнёрами.

Не влиял на ситуацию и главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен, который мог бы урезонить свою основную звезду или просто дать Лионелю возможность отдохнуть. Однако пока ему так и не удалось преодолеть зависимость от Месси, который в июне принимал участие в пяти голах команды из семи, и поэтому уходить с поля аргентинец никак не может.

И Роналду, и Месси сейчас находятся в тяжёлом положении — их клубы борются за победу в национальных чемпионатах, а впереди ещё будут не менее сложные матчи Лиги чемпионов. Поклонникам обоих футболистов остаётся только надеяться на то, что спад в их физической форме пройдёт, а команды подстроятся под них и окажут поддержку, чтобы не всё на поле зависело только от этих двух игроков.