«Валенсия» без Черышева уступила «Вильярреалу» в 32-м туре Примеры

«Валенсия» потерпела поражение от «Вильярреала» в матче 32-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Вильярреале и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

В составе «жёлтой субмарины» отличились Пако Алькасер и Жерар Морено на 14-й и 44-й минутах.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл матч на скамейке запасных.

«Вильярреал» набрал 51 очко и поднялся на пятое место в чемпионате Испании. «Валенсия» с 46 очками располагается на восьмой позиции.

Ранее «Атлетико» обыграл «Алавес» в 32-м туре Примеры.