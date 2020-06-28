«Валенсия» без Черышева уступила «Вильярреалу» в 32-м туре Примеры
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Встреча прошла в Вильярреале и завершилась в пользу хозяев — 2:0.
В составе «жёлтой субмарины» отличились Пако Алькасер и Жерар Морено на 14-й и 44-й минутах.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл матч на скамейке запасных.
«Вильярреал» набрал 51 очко и поднялся на пятое место в чемпионате Испании. «Валенсия» с 46 очками располагается на восьмой позиции.
Ранее «Атлетико» обыграл «Алавес» в 32-м туре Примеры.