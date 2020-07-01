700-й гол Месси в карьере, потрясающий мяч Роналду и разгром «Сельты»: события дня в европейском футболе

Лионель Месси забил 700-й мяч в карьере, но «Барселона» не сумела обыграть «Атлетико» в матче Примеры. Криштиану Роналду отметился красивым голом во встрече Серии А с «Дженоа» и помог «Ювентусу» добыть победу. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» в АПЛ благодаря дублю Бруну Фернандеша. «Сельта» потерпела крупное поражение от «Мальорки», а Фёдор Смолов провёл на поле лишь тайм. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Дубль Фернандеша и гол 18-летнего Гринвуда

В чемпионате Англии во вторник состоялся один матч. «Манчестер Юнайтед», сражающийся за путёвку в Лигу чемпионов, на выезде разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:0.

В первом тайме вратарь хозяев Мэтью Райан пропустил два мяча в ближний угол. Сначала отличился 18-летний Мэйсон Гринвуд, а затем — новичок «МЮ» Бруну Фернандеш. Правда, последнему помог забить рикошет.

А после перерыва Бруну оформил дубль. Теперь в активе Фернандеша в восьми матчах АПЛ значатся восемь баллов за результативность (пять мячей + три голевые передачи).

Три пенальти в Барселоне и автогол Косты

В чемпионате Испании «Барселона», в субботу сыгравшая вничью с «Сельтой», вновь потеряла очки. На этот раз каталонцы дома не сумели переиграть «Атлетико» — 2:2.

Набрать три балла команде не помог даже быстрый гол. На 11-й минуте опытный нападающий мадридцев Диего Коста неудачно сыграл в собственной штрафной после подачи углового и срезал мяч в свои ворота.

Однако «Атлетико» удалось стремительно отыграться. Артуро Видаль сбил в штрафной Янника Карраско, а судья назначил пенальти. Бить одиннадцатиметровый отправился всё тот же Коста, но его удар с «точки» парировал Марк-Андре тер Штеген.

Радость гостей была недолгой, поскольку рефери решил, что вратарь выдвинулся с линии раньше положенного, и показал ему жёлтую карточку. Повторную попытку уверенно реализовал Сауль.

В самом начале второго тайма одиннадцатиметровый заработала уже «Барселона», и Лионель Месси в отличие от Косты исполнил его мастерски. Аргентинец пробил «паненкой» прямо по центру, а Ян Облак прыгнул в угол. Для футболиста этот мяч стал юбилейным 700-м в карьере, из которых 630 — в составе «Барселоны», а 70 — в сборной.

Однако на 62-й минуте право пробить второй пенальти в матче получил «Атлетико». Сауль вновь оказался точен и оформил дубль.

До конца встречи оставалось ещё полчаса, но по-настоящему опасных моментов у ворот Облака «Барса» больше не создала. Соперник спокойно довёл дело до финального свистка и увёз с «Камп Ноу» одно очко.

Каталонцы же в третий раз за последние четыре матча сыграли вничью в чемпионате страны. Лидирующий «Реал» в случае победы над «Хетафе» в четверг оторвётся от сине-гранатовых на четыре очка.

А вот «Сельта», набравшая отличный ход, после ничьей с «Барселоной» неожиданно потерпела крупное поражение от «Мальорки» — 1:5. Хозяева, с момента возобновления сезона набравшие лишь одно очко и забившие два мяча, в первом тайме отчётного матча отличились трижды.

Фёдор Смолов в стартовый состав на игру не попал, но вышел на поле сразу после перерыва. Однако россиянин запомнился лишь одним неточным ударом и фолом.

Правда, с появлением Смолова «Сельта» сразу же заработала пенальти, который реализовал Яго Аспас. Но «Мальорка» в течение девяти минут отличилась дважды и установила окончательный счёт. Победа позволила подопечным Висенте Периса Морено сократить отставание от «Сельты» до пяти очков.

В свою очередь, другой аутсайдер Примеры «Леганес» дома крупно уступил «Севилье», ведущей борьбу за попадание в Лигу чемпионов, — 0:3. Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги прервали серию из четырёх ничьих подряд в чемпионате страны.

А дублем в составе гостей неожиданно отметился центральный полузащитник Оливер Торрес, который ранее забивал больше одного мяча за игру лишь в молодёжной сборной Испании.

Результативная серия Дибалы и 29-й гол Иммобиле

В итальянской Серии А «Ювентус» сделал очередной шаг к завоеванию чемпионства. Туринцы на выезде обыграли «Дженоа» (3:1), одержав шестую победу подряд в национальном первенстве.

Правда в первом тайме аутсайдеру удалось дать бой фавориту и не пропустить. Но сразу после перерыва красивым голом отметился Пауло Дибала. Аргентинец поразил чужие ворота в четвёртой игре Серии А подряд.

Следом потрясающий дальний удар из-за пределов штрафной нанёс Криштиану Роналду. Теперь на счету португальца 24 гола в итальянском чемпионате. Не менее красивое взятие ворот записал на свой счёт Дуглас Коста, который с дальней дистанции закрутил мяч в дальний угол.

«Дженоа» удалось лишь уйти от крупного поражения благодаря точному выстрелу Андреа Пинамонти в ближний угол.

Тем временем идущий на втором месте «Лацио» встретился с «Торино». Матч начался для римлян крайне неудачно. Уже на четвёртой минуте в их ворота был назначен пенальти. Причём рукой в своей штрафной сыграл лучший бомбардир команды Чиро Иммобиле, решивший помочь партнёрам на подаче стандарта.

Но после перерыва нападающий исправил свою ошибку. Сначала он отличился самостоятельно и забил 29-й мяч в текущем сезоне Серии А, а затем отдал результативную передачу на Марко Пароло. Не ушёл с поля без голевого паса и Луис Альберто, который в списке лучших ассистентов турнира догнал Алехандро Гомеса из «Аталанты».