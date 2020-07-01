«Барселона» не сумела обыграть «Атлетико» в 33-м туре Примеры

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Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 33-го тура испанской Примеры.
«Барселона» не сумела обыграть «Атлетико» в 33-м туре Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу» завершилась со счётом 2:2.

«Барселона» вышла вперёд уже на 11-й минуте благодаря голу Диего Косты.

На 19-й минуте «Атлетико» сравнял счёт благодаря пенальти. Первым бил Коста, его удар парировал Марк-Андре Тер Штеген, однако арбитр встречи потребовал заново исполнить удар из-за нарушения, и Сауль Ньигес успешно переиграл вратаря «Барселоны».

На 50-й минуте «Барселона» снова повела в счёте благодаря голу Лионеля Месси с пенальти, но уже на 62-й минуте, Ньигес оформил дубль, вновь реализовав назначенный судьёй 11-метровый удар.

По итогам 33 туров «Барселона» с 70 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры, и уступает одно очко мадридскому «Реалу», у которого ещё есть игра в запасе. «Атлетико» с 59 очками — третий.

Ранее сообщалось, что Месси достиг отметки в 700 голов за карьеру.

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