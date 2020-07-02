Гол Ярмоленко «Челси», 39 ударов «Милана» и 16 очков «Вильярреала» в 6 матчах: события дня в европейском футболе

Украинец Андрей Ярмоленко принёс «Вест Хэму» сенсационную победу над «Челси» в АПЛ. «Милан» нанёс 39 ударов по воротам аутсайдера СПАЛ в матче Серии А, но ушёл от поражения лишь на 94-й минуте. «Вильярреал» обыграл «Бетис» в Примере и набрал 16 очков за 19 дней. А «Валенсия», цвета которой защищает Денис Черышев, потерпела третье поражение подряд. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Очередная осечка «Лестера» и достижение Обамеянга

В Англии «Челси» в среду получил возможность обойти «Лестер» и подняться на третье место в турнирной таблице АПЛ. Сыграв вничью с аутсайдерами «Уотфордом» и «Брайтон энд Хоув Альбион», подопечные Брендана Роджерса на выезде уступили «Эвертону» — 1:2.

Исход встречи решили два быстрых мяча хозяев. На десятой минуте счёт открыл Ришарлисон, а на 16-й — Гилфи Тор Сигурдссон реализовал пенальти. В начале второго тайма Келечи Ихеаначо сократил отставание, но отыграться «Лестеру» не удалось.

Однако «Челси» также потерпел поражение. Коллектив Фрэнка Лэмпарда в лондонском дерби сенсационно уступил аутсайдеру «Вест Хэму» — 2:3.

Фаворит открыт счёт в конце первого тайма благодаря реализованному Виллианом пенальти. Но соперник отыгрался в добавленное арбитром время после подачи углового.

А в начале второй половины встречи Майкл Антонио вывел «Вест Хэм» вперёд. Восстановил статус-кво на табло за 20 минут до финального свистка всё тот же Виллиан, идеально исполнивший штрафной удар.

Казалось, в концовке «Челси» сможет вырвать победу, но три очка достались оппоненту. Хозяева организовали быструю контратаку, которую точным ударом завершил вышедший на замену украинский полузащитник Андрей Ярмоленко.

Так «Челси» упустил возможность подняться на третье место и во второй раз в сезоне уступил «Вест Хэму». Аутсайдеру же данный результат помог отдалиться от зоны вылета.

В свою очередь, «Арсенал» добился крупной победы над замыкающим турнирную таблицу «Норвичем». «Канониры» забили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Главным героем противостояния стал Пьер-Эмерик Обамеянг. Нападающий оформил дубль и отдал результативную передачу на Гранита Джаку. А в гонке бомбардиров АПЛ габонец догнал лидировавшего до того Джейми Варди. В активе обоих форвардов по 19 мячей.

Попутно Обамеянг побил рекорд результативности клуба. Ему удалось быстрее всех в истории «Арсенала» забить 50 мячей. На это у Пьера-Эмерика ушло 79 матчей. Опытный форвард превзошёл достижение Тьерри Анри, который забил 50 голов в 83 встречах.

Другой аутсайдер «Борнмут» также пропустил четыре мяча и крупно уступил «Ньюкаслу» — 1:4. В составе гостей ассистентский хет-трик оформил Аллан Сент-Максимен.

Шестой матч для Черышева на скамейке запасных и бросок мячом в судью

В чемпионате Испании «Валенсия», цвета которой защищает Денис Черышев, потерпела третье поражение подряд. На этот раз команда россиянина дома уступила «Атлетику» (0:2) и позволила сопернику обойти себя в турнирной таблице.

Сам Черышев в шестом матче Примеры подряд остался в запасе и появился на поле лишь на 62-й минуте. К тому моменту хозяева пропустили два безответных мяча от Рауля Гарсии. В обоих случаях «Валенсия» допускала грубейшие ошибки в обороне.

А нападающий довёл количество голов в текущем сезоне чемпионата Испании до 13-ти и вошёл в топ-6 гонки бомбардиров турнира.

«Вильярреал» после возобновления сезона, напротив, набрал великолепную форму и заработал в шести матчах Примеры 16 очков из 18 возможных. Вдобавок в этих встречах команда пропустила лишь два мяча.

В игре с «Бетисом» вратарь «Вильярреала» Серхио Асенхо также не позволил сопернику отличиться. Зато в составе гостей дубль оформил Жерар Морено. Это помогло нападающему с 15-ю мячами выйти на чистое третье место в гонке бомбардиров турнира. Опережают форварда только Лионель Месси (22 гола) и Карим Бензема (17).

«Бетис» же вынужден был весь второй тайм провести в меньшинстве после неоднозначного удаления Набиля Фекира. Первую жёлтую карточку француз получил за то, что наступил на ногу Раулю Альбиолю, а вторую — за то, что кинул мячом в судью.

Шесть мячей от «Интера» и результативная серия Симеоне-младшего

В Италии сражающийся за медали «Интер» с теннисным счётом разгромил аутсайдера «Брешию» — 6:0. «Нерадзурри» впервые в текущем сезоне Серии А забили в ворота соперника шесть мячей. При этом главные бомбардиры команды Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку голами не отметились, а бельгиец вовсе начал игру в запасе.

Зато три балла за результативность набрал Алексис Санчес (1 гол + 2 передачи), а защитник Эшли Янг — два. Уже на пятой минуте англичанин открыл счёт красивым ударом с лёта, а в конце первого тайма помог отличиться Данило Д'Амброзио.

Удачно вышел на замену и Кристиан Эриксен, который забил дебютный мяч в чемпионате Италии, а также ассистировал Антонио Кандреве.

А вот «Милан» на выезде едва не уступил аутсайдеру СПАЛу. Подопечные Стефано Пиоли после возобновления сезона одержали две победы подряд и, казалось, могли продлить удачную серию.

Но в Ферраре для красно-чёрных всё изначально складывалось не лучшим образом. Уже на 13-й минуте хозяева вышли вперёд после подачи углового. А по истечении часа игры 38-летний Серджо Флоккари красивым ударом из-за пределов штрафной перебросил Джанлуиджи Доннарумму.

Однако в конце первого тайма СПАЛ остался в меньшинстве и после перерыва полностью отдал мяч сопернику. В общей сложности «Милан» нанёс по воротам оппонента 39 ударов, но сократить отставание в счёте сумел только на 79-й минуте, когда вышедший на замену Рафаэл Леау точно пробил в угол.

А уже в добавленное время на стороне «Милана» сыграл капитан хозяев Франческо Викари. После прострела Алексиса Салемакерса он срезал мяч в собственные ворота.

Осечкой «Россонери» воспользовалась «Верона», которая также ведёт борьбу за попадание в еврокубки. Подопечные Ивана Юрича дома одержали волевую победу над «Пармой» — 3:2.

Из других событий игрового дня стоит отметить результативную серию Джованни Симеоне в чемпионате Италии. Нападающий «Кальяри» поразил ворота «Болоньи» и забил в четвёртом матче национального первенства подряд.

А в противостоянии аутсайдеров «Лечче» — «Сампдория» (1:2) было назначено три пенальти. Все одиннадцатиметровые оказались реализованы, а полузащитник гостей Гастон Рамирес оформил второй дубль в текущем сезоне Серии А.