«Валенсия» Черышева потерпела третье поражение подряд в Примере, уступив «Атлетику»
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Встреча, прошедшая в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Атлетику» принёс дубль Рауля Гарсии, забившего на 13-й и 47-й минутах.
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 62-й минуте, но не отличился результативными действиями.
«Валенсия», потерпевшая третье поражение подряд, с 46 очками опустилась на девятое место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик», набрав 48 очков, поднялся на седьмое место.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не сумела обыграть «Атлетико» в 33-м туре Примеры.