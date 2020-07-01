«Валенсия» Черышева потерпела третье поражение подряд в Примере, уступив «Атлетику»

«Валенсия» потерпела поражение от«Атлетика» из Бильбао в матче 33-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Атлетику» принёс дубль Рауля Гарсии, забившего на 13-й и 47-й минутах.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 62-й минуте, но не отличился результативными действиями.

«Валенсия», потерпевшая третье поражение подряд, с 46 очками опустилась на девятое место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик», набрав 48 очков, поднялся на седьмое место.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не сумела обыграть «Атлетико» в 33-м туре Примеры.