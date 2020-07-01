Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» разгромить «Норвич» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Норвич Сити» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Арсеналу» принесли голы Пьера-Эмерика Обамеянга, оформившего дубль, Гранита Джаки и Седрика Суареша.

«Арсенал» набрал 46 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 21 очком — на последнем, 20-м месте.

В параллельных матчах «Ньюкасл Юнайтед» на выезде разгромил «Борнмут» (4:1), а «Эвертон» на своём поле взял верх над «Лестер Сити» (2:1).

Ранее сообщалось, что дубль Бруну Фернандеша помог МЮ разгромить «Брайтон» в матче АПЛ.