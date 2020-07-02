Ярмоленко принёс «Вест Хэму» победу над «Челси» в 32-м туре АПЛ
Гости открыли счёт на 42-й минуте, когда с пенальти отличился Виллиан. Однако ещё до перерыва Томаш Соучек забил ответный мяч, а в начале второго тайма Майкл Антонио вывел «молотобойцев» вперёд. Затем Виллиан оформил дубль.
Победную точку на 89-й минуте поставил украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, которому ассистировал Антонио.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Норвич Сити» в матче 32-го тура АПЛ.