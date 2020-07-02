Ярмоленко принёс «Вест Хэму» победу над «Челси» в 32-м туре АПЛ

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«Вест Хэм» на своём поле победил в лондонском дерби «Челси» (3:2) в 32-м туре Английской премьер-лиги.

Гости открыли счёт на 42-й минуте, когда с пенальти отличился Виллиан. Однако ещё до перерыва Томаш Соучек забил ответный мяч, а в начале второго тайма Майкл Антонио вывел «молотобойцев» вперёд. Затем Виллиан оформил дубль.

Победную точку на 89-й минуте поставил украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, которому ассистировал Антонио.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Норвич Сити» в матче 32-го тура АПЛ.

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