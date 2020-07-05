Голевой пас Черышева помог «Валенсии» сыграть вничью с «Гранадой» в матче Примеры
- РИА Новости
Матч, проходивший на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершился со счётом 2:2.
У хозяев отличились Карлос Фернандес и Феде Вико, у «Валенсии» забили Ману Вальехо и Гонсало Гуэдеш.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел в стартовом составе, отыграл 66 минут и отдал результативную передачу в эпизоде с первым голом свой команды.
Ранее сообщалось, что «Сельта» Смолова сыграла вничью с «Бетисом» в 34-м туре Примеры.