Голевой пас Черышева помог «Валенсии» сыграть вничью с «Гранадой» в матче Примеры

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В матче 34-го тура Примеры «Валенсия» на выезде сыграла вничью с «Гранадой».
Голевой пас Черышева помог «Валенсии» сыграть вничью с «Гранадой» в матче Примеры
  • РИА Новости

Матч, проходивший на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде, завершился со счётом 2:2.

У хозяев отличились Карлос Фернандес и Феде Вико, у «Валенсии» забили Ману Вальехо и Гонсало Гуэдеш.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел в стартовом составе, отыграл 66 минут и отдал результативную передачу в эпизоде с первым голом свой команды.

Ранее сообщалось, что «Сельта» Смолова сыграла вничью с «Бетисом» в 34-м туре Примеры.

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