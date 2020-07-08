Гол Ибрагимовича помог «Милану» одержать волевую победу над «Ювентусом»

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В матче 31-го тура Серии А «Милан» одержал победу над туринским «Ювентусом».
Гол Ибрагимовича помог «Милану» одержать волевую победу над «Ювентусом»
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В дебюте второго тайма гости открыли счёт усилиями Адриана Рабьо, а затем преимущество своей команды удвоил Криштиану Роналду.

На протяжении пяти минут, с 62-й по 67-ю, «Милан» полностью изменил ситуацию на поле, забив три мяча. Отличились Златан Ибрагимович, Франк Кессье и Рафаэль Леау. Ещё один гол на счету Анте Ребича. 

Несмотря на поражение, «Ювентус» продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, имея семь очков преимущества над ближайшими преследователями. «Милан» располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ювентус», «Интер» и «Атлетико» интересуются футболистом «Арсенала» Ляказеттом.

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