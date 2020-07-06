Новое достижение Месси, пятый гол Рамоса за 22 дня и восьмая победа «Аталанты» подряд: события дня в европейском футболе
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Успех «Ливерпуля» и грубая ошибка Зинченко
«Ливерпуль» одержал первую победу после завоевания чемпионства. В четверг подопечные Юргена Клоппа крупно уступили «Манчестер Сити», а в воскресенье обыграли одного из аутсайдеров АПЛ «Астон Виллу» — 2:0.
Отчётный матч также получился для мерсисайдцев непростым. Открыть счёт они сумели лишь на 71-й минуте. Садио Мане забил 20-й гол в текущем сезоне (16 из них — в Премьер-лиге). Сенегалец третий год подряд записывает на свой счёт 20 и более мячей в составе «Ливерпуля».
Незадолго до финального свистка дебютным голом в АПЛ отметился вышедший на замену 19-летний полузащитник Кёртис Джонс. Голевой пас ему отдал Мохамед Салах.
Для египтянина этот балл за результативность стал сотым в АПЛ (73 мяча + 27 передач). Причём на то, чтобы достичь отметки, у форварда ушло всего 116 матчей. Быстрее это делал лишь Алан Ширер — ровно за 100 встреч.
«Манчестер Сити» с минимальным счётом сенсационно уступил «Саутгемптону». Горожане потерпели поражения в трёх подряд выездных матчах АПЛ. До этого они проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:2) и «Челси» (1:2).
Судьбу отчётного поединка решил красивый гол Че Адамса на 16-й минуте. После потери защитника гостей Александра Зинченко в центре поля и передачи партнёра нападающий метров с 40 перебросил Эдерсона.
Пропустив, подопечные Хосепа Гвардиолы создали немало моментов у ворот соперника, но отыграться так и не сумели. А Зинченко после матча попросил прощения у болельщиков команды за свою ошибку.
Также стоит отметить противостояние «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» — двух команд, ведущих борьбу за попадание в Лигу Европы. В 33-м туре соперники по разу огорчили друг друга и разошлись миром. На 43-й минуте Джеймс Тарковски вывел «Бёрнли» вперёд после подачи со стандарта, а незадолго до финального свистка Джон Иган забил дебютный мяч в АПЛ.
194-й мяч Суареса за «Барселону» и спорный пенальти в Бильбао
Тем временем, в Испании занимающий первое место «Реал» одержал седьмую подряд победу в Примере. Как и в предыдущем туре мадридцы выиграли с минимальным счётом благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти. На этот раз подопечные Зинедина Зидана одолели на выезде «Атлетик» из Бильбао.
Матч проходил с небольшим преимуществом гостей, однако поразить чужие ворота им никак не удавалось. Только в первом тайме «сливочные» упустили несколько хороших моментов.
В результате судьбу противостояния решил одиннадцатиметровый, назначенный за 20 минут до финального свистка за фол на Марсело. Рамос реализовал его и забил пятый мяч после возобновления сезона. Более того, защитник реализовал 22-й пенальти подряд во всех турнирах. В свою очередь, Тибо Куртуа стал первым вратарём «Реала» за 25 лет, которому удалось провести на «ноль» 17 матчей за сезон чемпионата Испании.
Победу одержал и главный преследователь «Реала» — «Барселона». Каталонцы на выезде неожиданно легко обыграли набравший отличный ход после возобновления сезона «Вильярреал» — 4:1.
Сине-гранатовые открыли счёт уже на третьей минуте благодаря автоголу Пау Торреса, но быстро пропустили ответный мяч. Жерар Морено отметился 16-м голом в сезоне.
Однако Лионель Месси ещё до перерыва вынудил соперника капитулировать двумя результативными передачами. Сперва он помог Луису Суаресу забить 194-й мяч в составе «Барсы». Теперь в списке лучших бомбардиров клуба уругваец делит третье место с Ладислао Кубалой.
Затем аргентинец пяткой оставил мяч Антуану Гризманну, и тот отметился первым с февраля голом в Примере. Француз с линии штрафной по красивой траектории мягко закинул снаряд в дальнюю девятку с рикошетом от перекладины.
Месси отдал уже 19 голевых передач в текущем розыгрыше чемпионата Испании и побил личный рекорд.
Наконец, незадолго до конца встречи точку поставил вышедший на замену Ансу Фати. Для 17-летнего нападающего этот гол стал шестым в Примере.
Сенсационное поражение «Интера» и невероятный гол Инсинье
В Италии вслед за «Лацио» очки потерял другой преследователь «Ювентуса» — «Интер». Идущие на третьем месте «нерадзурри» неожиданно уступили дома «Болонье» — 1:2.
Причём ничего не предвещало беды для хозяев. В середине первого тайма 20-й мяч в сезоне Серии А забил Ромелу Лукаку. После перерыва гости остались в меньшинстве, а «Интер» заработал пенальти. Однако Лаутаро Мартинес переиграть Лукаша Скорупски не сумел. Более того, поляк справился и с добиванием от Роберто Гальярдини.
После этого фортуна отвернулась от хозяев. На 74-й минуте счёт плотным ударом с линии штрафной сравнял вышедший на замену Муса Джувара, которому в декабре исполнится 19 лет. Следом юный полузащитник заработал на себе удаление для Алессандро Бастони.
А на 80-й минуте победу «Болонье» принёс другой уроженец Гамбии Муса Бэрроу, отличившийся в третьем матче чемпионата Италии подряд. Так отставание «Интера» от «Ювентуса» возросло до 11 очков.
В свою очередь, «Аталанта» подобралась к миланцам на расстояние одного балла. В воскресенье клуб из Бергамо на выезде обыграл «Кальяри» с минимальным счётом и одержал восьмую подряд победу в Серии А.
В середине первого тайма защитник хозяев Андреа Карбони в своей штрафной толкнул экс-хавбека «Спартака» Марио Пашалича, и судья не только назначил пенальти, но и удалил футболиста «Кальяри» с поля. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Луис Мурьель, для которого этот мяч стал 16-м в чемпионате страны.
В другом матче 30-го тура в Неаполе сошлись две команды, претендующие на путёвки в Лигу Европы, — «Наполи» и «Рома». Хозяева в случае победы могли догнать соперника, который разместился на пятом месте.
В результате подопечным Дженнаро Гаттузо удалось набрать три очка. В первом тайме команды не сумели поразить ворота друг друга, зато сразу после перерыва обменялись голами. Сначала Хосе Кальехон замкнул прострел Мариу Руя с левого фланга, а затем хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян отметился красивым ударом в нижний угол из-за пределов штрафной.
Ещё более запоминающимся получился победный гол Лоренцо Инсинье за восемь минут до финального свистка. Нападающий из левого угла штрафной закрутил мяч точно под дальнюю штангу.
Так «Наполи» одержал шестую победу в семи последних матчах Серии А и догнал «Рому». Римляне же потерпели третье поражение подряд.
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