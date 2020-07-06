Новое достижение Месси, пятый гол Рамоса за 22 дня и восьмая победа «Аталанты» подряд: события дня в европейском футболе

Форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал две голевые передачи в матче с «Вильярреалом» и установил личный рекорд по числу ассистов за сезон в Примере. Серхио Рамос забил пятый мяч за 22 дня и помог «Реалу» одолеть «Атлетик». «Аталанта» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Италии. А «Манчестер Сити» сенсационно уступил «Саутгемптону» в АПЛ из-за грубой ошибки Александра Зинченко. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Успех «Ливерпуля» и грубая ошибка Зинченко

«Ливерпуль» одержал первую победу после завоевания чемпионства. В четверг подопечные Юргена Клоппа крупно уступили «Манчестер Сити», а в воскресенье обыграли одного из аутсайдеров АПЛ «Астон Виллу» — 2:0.

Отчётный матч также получился для мерсисайдцев непростым. Открыть счёт они сумели лишь на 71-й минуте. Садио Мане забил 20-й гол в текущем сезоне (16 из них — в Премьер-лиге). Сенегалец третий год подряд записывает на свой счёт 20 и более мячей в составе «Ливерпуля».

Незадолго до финального свистка дебютным голом в АПЛ отметился вышедший на замену 19-летний полузащитник Кёртис Джонс. Голевой пас ему отдал Мохамед Салах.

Для египтянина этот балл за результативность стал сотым в АПЛ (73 мяча + 27 передач). Причём на то, чтобы достичь отметки, у форварда ушло всего 116 матчей. Быстрее это делал лишь Алан Ширер — ровно за 100 встреч.

«Манчестер Сити» с минимальным счётом сенсационно уступил «Саутгемптону». Горожане потерпели поражения в трёх подряд выездных матчах АПЛ. До этого они проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:2) и «Челси» (1:2).

Судьбу отчётного поединка решил красивый гол Че Адамса на 16-й минуте. После потери защитника гостей Александра Зинченко в центре поля и передачи партнёра нападающий метров с 40 перебросил Эдерсона.

Пропустив, подопечные Хосепа Гвардиолы создали немало моментов у ворот соперника, но отыграться так и не сумели. А Зинченко после матча попросил прощения у болельщиков команды за свою ошибку.

Также стоит отметить противостояние «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» — двух команд, ведущих борьбу за попадание в Лигу Европы. В 33-м туре соперники по разу огорчили друг друга и разошлись миром. На 43-й минуте Джеймс Тарковски вывел «Бёрнли» вперёд после подачи со стандарта, а незадолго до финального свистка Джон Иган забил дебютный мяч в АПЛ.

194-й мяч Суареса за «Барселону» и спорный пенальти в Бильбао

Тем временем, в Испании занимающий первое место «Реал» одержал седьмую подряд победу в Примере. Как и в предыдущем туре мадридцы выиграли с минимальным счётом благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти. На этот раз подопечные Зинедина Зидана одолели на выезде «Атлетик» из Бильбао.

Матч проходил с небольшим преимуществом гостей, однако поразить чужие ворота им никак не удавалось. Только в первом тайме «сливочные» упустили несколько хороших моментов.

В результате судьбу противостояния решил одиннадцатиметровый, назначенный за 20 минут до финального свистка за фол на Марсело. Рамос реализовал его и забил пятый мяч после возобновления сезона. Более того, защитник реализовал 22-й пенальти подряд во всех турнирах. В свою очередь, Тибо Куртуа стал первым вратарём «Реала» за 25 лет, которому удалось провести на «ноль» 17 матчей за сезон чемпионата Испании.

Победу одержал и главный преследователь «Реала» — «Барселона». Каталонцы на выезде неожиданно легко обыграли набравший отличный ход после возобновления сезона «Вильярреал» — 4:1.

Сине-гранатовые открыли счёт уже на третьей минуте благодаря автоголу Пау Торреса, но быстро пропустили ответный мяч. Жерар Морено отметился 16-м голом в сезоне.

Однако Лионель Месси ещё до перерыва вынудил соперника капитулировать двумя результативными передачами. Сперва он помог Луису Суаресу забить 194-й мяч в составе «Барсы». Теперь в списке лучших бомбардиров клуба уругваец делит третье место с Ладислао Кубалой.

Затем аргентинец пяткой оставил мяч Антуану Гризманну, и тот отметился первым с февраля голом в Примере. Француз с линии штрафной по красивой траектории мягко закинул снаряд в дальнюю девятку с рикошетом от перекладины.

Месси отдал уже 19 голевых передач в текущем розыгрыше чемпионата Испании и побил личный рекорд.

Наконец, незадолго до конца встречи точку поставил вышедший на замену Ансу Фати. Для 17-летнего нападающего этот гол стал шестым в Примере.

Сенсационное поражение «Интера» и невероятный гол Инсинье

В Италии вслед за «Лацио» очки потерял другой преследователь «Ювентуса» — «Интер». Идущие на третьем месте «нерадзурри» неожиданно уступили дома «Болонье» — 1:2.

Причём ничего не предвещало беды для хозяев. В середине первого тайма 20-й мяч в сезоне Серии А забил Ромелу Лукаку. После перерыва гости остались в меньшинстве, а «Интер» заработал пенальти. Однако Лаутаро Мартинес переиграть Лукаша Скорупски не сумел. Более того, поляк справился и с добиванием от Роберто Гальярдини.

После этого фортуна отвернулась от хозяев. На 74-й минуте счёт плотным ударом с линии штрафной сравнял вышедший на замену Муса Джувара, которому в декабре исполнится 19 лет. Следом юный полузащитник заработал на себе удаление для Алессандро Бастони.

А на 80-й минуте победу «Болонье» принёс другой уроженец Гамбии Муса Бэрроу, отличившийся в третьем матче чемпионата Италии подряд. Так отставание «Интера» от «Ювентуса» возросло до 11 очков.

В свою очередь, «Аталанта» подобралась к миланцам на расстояние одного балла. В воскресенье клуб из Бергамо на выезде обыграл «Кальяри» с минимальным счётом и одержал восьмую подряд победу в Серии А.

В середине первого тайма защитник хозяев Андреа Карбони в своей штрафной толкнул экс-хавбека «Спартака» Марио Пашалича, и судья не только назначил пенальти, но и удалил футболиста «Кальяри» с поля. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Луис Мурьель, для которого этот мяч стал 16-м в чемпионате страны.

В другом матче 30-го тура в Неаполе сошлись две команды, претендующие на путёвки в Лигу Европы, — «Наполи» и «Рома». Хозяева в случае победы могли догнать соперника, который разместился на пятом месте.

В результате подопечным Дженнаро Гаттузо удалось набрать три очка. В первом тайме команды не сумели поразить ворота друг друга, зато сразу после перерыва обменялись голами. Сначала Хосе Кальехон замкнул прострел Мариу Руя с левого фланга, а затем хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян отметился красивым ударом в нижний угол из-за пределов штрафной.

Ещё более запоминающимся получился победный гол Лоренцо Инсинье за восемь минут до финального свистка. Нападающий из левого угла штрафной закрутил мяч точно под дальнюю штангу.