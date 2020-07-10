Первый гол Погба в сезоне, вторая осечка «Интера» и ноль ударов «Тоттенхэма» в створ: события дня в европейском футболе

«Тоттенхэм» не смог нанести ни одного удара в створ ворот «Борнмута» в матче АПЛ и разошёлся с аутсайдером миром. «Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу подряд, а восстановившийся от травм Поль Погба забил первый мяч в сезоне. «Интер» допустил вторую кряду осечку в Серии А и впервые в текущем розыгрыше чемпионата Италии опустился за пределы первой тройки. А «Порту» практически обеспечил себе золотые медали в Португалии после осечки «Бенфики». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Спорный пенальти «МЮ» и 112-минутный матч «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм», ведущий борьбу за попадание в Лигу Европы, допустил очередную осечку. На прошлой неделе подопечные Жозе Моуринью проиграли прямому конкуренту «Шеффилд Юнайтед» — 1:3, а на этой — разошлись миром с 18-й командой Премьер-лиги «Борнмутом».

Мало того, лондонцы за всю игру не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. «Борнмут» создавал опасные моменты не намного чаще, но в концовке едва не вырвал победу. После подачи со стандарта Каллум Уилсон с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Однако судья, посмотрев повтор, отменил взятие ворот из-за игры рукой у нападающего.

Также рефери обратился к помощи VAR в самом начале встречи, когда не стал назначать пенальти после падения в чужой штрафной Гарри Кейна. В результате матч растянулся на 112 минут, а «Борнмут» прервал серию из пяти поражений подряд в АПЛ, набрав очки впервые с 29 февраля.

Между тем «Эвертон», потерпевший поражение от «Тоттенхэма» в прошлом туре, дома сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

По прошествии получаса игры гостей вывел вперёд Дэнни Ингс. Нападающий забил 19-й мяч в текущем сезоне АПЛ и догнал в гонке бомбардиров турнира Мохаммеда Салаха. Опережают их только Джейми Варди (22 гола) и Пьер-Эмерик Обамеянг (20).

За несколько минут до этого «Саутгемптон» не реализовал пенальти. Джеймс Уорд-Праус с одиннадцатиметровой отметки пробил в перекладину. «Эвертон» отыгрался в конце первого тайма благодаря 12-му голу Ришарлисона в чемпионате Англии.

А «Манчестер Юнайтед», ведущий борьбу за медали и путёвки в Лигу чемпионов, на выезде разгромил аутсайдера «Астон Виллу» — 3:0.

Хозяева сохраняли свои ворота в неприкосновенности до середины первого тайма, когда судья назначил в их ворота крайне спорный пенальти. Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш в чужой штрафной наступил на ногу оппоненту и лишился равновесия, после чего рефери указал на «точку».

Одиннадцатиметровый реализовал сам португалец. Данный пенальти стал для подопечных Уле Гуннара Сульшера 13-м в текущем сезоне АПЛ, и они повторили рекорд турнира. Столько же в разные годы били «Лестер» и «Кристал Пэлас».

В конце первого тайма гости забили уже с игры. 18-летний Мэйсон Гринвуд отметился четвёртым голом в трёх последних турах. Точку же после перерыва поставил Поль Погба. Француз, пропустивший длительный срок из-за различных травм, забил первый мяч в сезоне.

Также необходимо отметить вратаря «МЮ» Давида Де Хеа, который провёл 399-й матч в составе команды во всех турнирах и побил рекорд клуба по количеству игр среди иностранцев.

Волевая победа «Севильи» и шаг «Леганеса» к Сегунде

В Испании «Мальорка» одержала вторую победу в последних трёх турах чемпионата страны и сократила отставание от «Сельты», цвета которой защищает Фёдор Смолов, до четырёх очков. В настоящий момент команда россиянина занимает 16-е место, а коллектив с Балеарских островов — 18-е.

При этом в рамках 33-го тура «Мальорка» как раз разгромила «Сельту» — 5:1. Спустя матч подопечные Висенте Периса Морено обыграли «Леванте» (2:0) и одержали ещё одну домашнюю победу.

В составе хозяев голами отметились Кучо Эрнандес и Такэфуса Кубо. Колумбиец в конце первого тайма замкнул навес партнёра с правого фланга головой, а японец добил мяч в сетку с близкого расстояния на последних минутах поединка. Для обоих эти мячи стали четвёртыми в текущем сезоне Примеры.

А вот «Леганес», занимающий предпоследнюю строчку, на выезде не сумел поразить ворота «Эйбара» (0:0) и сделал ещё один шаг к вылету из Примеры. В настоящий момент от спасительного 17-го места команду отделяют шесть очков, при этом занимающий его «Алавес» имеет матч в запасе.

Между тем «Севилья», находящаяся на четвёртой строчке в турнирной таблице Примеры, на выезде одержала волевую победу над «Атлетком», которая стала для команды третьей подряд — 2:1.

После первого тайма хозяева вели благодаря точному удару Андера Капы, но во второй половине встречи сопернику удалось переломить ход игры. И главным героем в составе севильцев стал аргентинский полузащитник Эвер Банега. Сначала он сравнял счёт отличным ударом со штрафного, а спустя пять минут выполнил великолепный навес на вышедшего на замену Мунира Эль-Хаддади.

Вылет «Интера» из топ-3 и результативная серия капитана «Удинезе»

«Интер», долгое время занимавший третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, допустил вторую осечку подряд. В прошлом туре «нерадзурри» уступили «Болонье», а в четверг не сумели переиграть «Верону» — 2:2.

Встреча началась для коллектива Антонио Конте крайне неудачно. Уже на второй минуте Дарко Лазович на левом фланге легко ушёл от Милана Шкриньяра и пробил под перекладину.

Отыграться «Интеру» удалось только в начале второго тайма. Антонио Кандрева добил мяч в сетку после попадания Ромелу Лукаку в штангу. А спустя шесть минут миланцы вышли вперёд. Федерико Димарко грудью срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга.

Однако удержать победный счёт «Интер» не сумел. Незадолго до финального свистка никто не помешал Мигелу Велозу нанести точный удар из пределов штрафной. Таким образом, «нерадзурри» впервые в текущем сезоне покинули топ-3 чемпионата Италии, позволив закрепиться на третьей строчке «Аталанте».

В другом поединке игрового дня замыкающий турнирную таблицу Серии А СПАЛ крупно уступил «Удинезе» с бывшим защитником ЦСКА Родриго Бекао в составе — 0:3.

На 18-й минуте счёт сильным ударом с линии штрафной открыл Родриго Де Пауль, а в середине первого тайма забитым мячом отметился Стефано Окака.

Не ушёл с поля без гола и капитан «Удинезе» Кевин Ласанья. За девять минут до конца основного времени он поразил ворота соперника ударом с острого угла. Таким образом, результативная серия нападающего в национальном первенстве составляет уже четыре матча, в которых он отличился пять раз. Всего в активе форварда девять результативных ударов в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

Гол прямым ударом с углового и шаг «Порту» к чемпионству

А в чемпионате Португалии в четверг болельщики стали свидетелями невероятного мяча, забитого прямым ударом с углового. Данный гол записал на свой счёт защитник «Риу Аве» Филипе Аугусто в матче с «Портимоненсе».

На первой добавленной ко второму тайму минуте мяч после навеса бразильца неожиданно влетел в ближний угол. Примечательно, что этот удар принёс «Риу Аве» важнейшую волевую победу в борьбе за путёвки в еврокубки — 2:1.

Filipe Augusto bateu o canto, mas foi o vento que marcou este golo olímpico 😅



(via @vsports_pt) pic.twitter.com/NyOG0fr1Xb — B24 (@B24PT) July 9, 2020

Тем временем лидирующий в турнирной таблице Примейры «Порту» на выезде обыграл скромную «Тонделу» и одержал четвёртую победу подряд в чемпионате страны — 3:1.

Это позволило «драконам» ещё сильнее оторваться от главного преследователя — «Бенфики». Лиссабонцы на выезде не удержали победный счёт в матче с «Фамаликаном» — 1:1. В конце первого тайма Пицци забил 17-й мяч в нынешнем розыгрыше Примейры и догнал одноклубника Винисиуса Мораиса в гонке бомбардиров турнира.

Однако «Фамаликану» удалось отыграться незадолго до финального свистка. За три тура до финиша «Порту» и «Бенфику» разделяют восемь очков, и лидер практически обеспечил себе чемпионство.