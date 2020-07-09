«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» в 34-м туре АПЛ

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В матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» и «Брайтон» не выявили победителя.
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» в 34-м туре АПЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Дин Корт», завершилась со счётом 0:0. 

«Тоттенхэм» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» располагается на 18-й строчке.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в 34-м туре АПЛ.

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