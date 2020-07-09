«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» в 34-м туре АПЛ

В матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» и «Брайтон» не выявили победителя.

Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Дин Корт», завершилась со счётом 0:0. «Тоттенхэм» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» располагается на 18-й строчке. Ранее «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» в 34-м туре АПЛ.