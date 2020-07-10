«Верона» сыграла вничью с «Интером» в 31-м туре Серии А

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В матче 31-го тура итальянской Серии А «Верона» и «Интер» сыграли вничью.
«Верона» сыграла вничью с «Интером» в 31-м туре Серии А
  • © REUTERS/Alessandro Garofalo

Встреча, проходившая на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне, завершилась вничью со счётом 2:2.

У хозяев забивали Дарко Лазович и Мигел Велозу. У гостей отличились Антонио Кандрева и игрок «Вероны» Федерико Димарко, срезавший мяч в собственные ворота.

«Интер» находится на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, «Верона» располагается на девятом месте.

Ранее «Рома» обыграла «Парму» в 31-м туре Серии А.

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