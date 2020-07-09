Гол плюс пас Мхитаряна, вылет «Эспаньола» из Ла Лиги и 30-я победа «Ливерпуля» в АПЛ: события дня в европейском футболе

Гол и результативная передача Генриха Мхитаряна помогли «Роме» прервать серию из трёх поражений подряд в Серии А. «Эспаньол» уступил «Барселоне» в каталонском дерби и впервые за 27 лет вылетел из Примеры. «Ливерпуль» раньше всех в истории одержал 30 побед в отдельно взятом сезоне АПЛ. А киевское «Динамо» в 12-й раз завоевало Кубок Украины. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Сто баллов Салаха за результативность и рекорд «Манчестер Сити»

В Англии гарантировавший себе чемпионский титул «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:1. Уже к восьмой минуте мерсисайдцы забили два безответных мяча после грубейших ошибок соперника. Сначала Мохаммед Салах нанёс точный удар из пределов штрафной, а затем ассистировал Джордану Хендерсону.

В концовке первого тайма Леандро Троссарду удалось один мяч отыграть, но незадолго до финального свистка Салах оформил дубль. Египтянин с 19 голами располагается на третьем месте в гонке бомбардиров АПЛ, уступая лишь Джейми Варди (22) и Пьеру-Эмерику Обамеянгу (20), и на втором — по количеству баллов за результативность — 28 (19 голов + 9 передач). Опережает нападающего лишь Кевин Де Брёйне (29, 11 + 18).

При этом Салах набрал ровно 100 баллов за результативность (73 гола + 27 передач) в трёх последних сезонах АПЛ, которые провёл в составе мерсисайдцев. Мохаммед опережает ближайшего преследователя — Серхио Агуэро — на 25 баллов (58 + 17).

«Ливерпуль» же одержал 30-ю победу в отдельно взятом сезоне АПЛ быстрее всех в истории. На это команде потребовалось всего 34 матча.

В свою очередь, «Манчестер Сити», потерпевший два поражения в трёх последних матчах АПЛ, не оставил ни малейшего шанса «Ньюкаслу» в домашней встрече — 5:0.

Голами в составе хозяев отметились Габриэл Жезус, Рияд Марез, Давид Сильва и Рахим Стерлинг. Ещё один мяч отправил в свои ворота Федерико Фернандес.

Сильва же помимо гола отдал две результативные передачи и довёл количество «ассистов» в текущем сезоне во всех турнирах до десяти. Таким образом испанец отдаёт минимум десять голевых пасов в каждом из десяти сезонов, проведённых в «Манчестер Сити». Всего на его счету 121 результативная передача за горожан.

В отчётном матче хозяева также побили рекорд АПЛ по проценту точных передач — 93,7 %. Это лучший показатель, начиная с сезона-2003/04, когда данную статистику начали вести.

Также в среду встретились два претендента на путёвки в Лигу Европы, «Шеффилд Юнайтед» и «Вулверхэмптон». В результате команда из Шеффилда одержала победу с минимальным счётом благодаря мячу Джона Игана на 93-й минуте. Защитник отметился голом во втором туре подряд, хотя ранее в АПЛ не забивал. Набрав три очка, хозяева до одного балла сократили отставание от шестого места, которое даёт право принять участие в квалификации ЛЕ.

Пике на велосипеде и два мяча Касорлы с пенальти

«Барселона», занимающая второе место в турнирной таблице Примеры, с минимальным счётом обыграла аутсайдера «Эспаньол» в каталонском дерби. Сама игра получилась не слишком зрелищной и яркой.

Сине-гранатовые на правах фаворита владели инициативой, но практически не создавали опасных моментов у ворот соперника. Зато в начале второго тайма команды обменялись удалениями. Сначала прямую красную карточку получил вышедший на замену после перерыва нападающий «Барсы» Ансу Фати, а через несколько минут — полузащитник «Эспаньола» Поль Лосано.

Вскоре после этого Луис Суарес с линии вратарской добил мяч в сетку и принёс хозяевам важнейшую победу. Данный гол помог уругвайцу выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров клуба в истории. В его активе 195 голов. Выше располагаются лишь Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (630).

Для «Эспаньола» же данное поражение стало роковым. За три тура до финиша подопечные Франсиско Руфете на 11 очков отстают от 17-го места и больше не имеют шансов спастись. Команда покинет Примеру впервые с 1993 года.

Также стоит отметить, что защитник «Барселоны» Жерар Пике прибыл на стадион на велосипеде.

Велогонщик? Нет! 🚴🏻‍♂️



Просто Пике мчит на мачт с «Эспаньол» 😳⚡



📹 твиттер MovistarFutbol pic.twitter.com/NU4r5X1M8m — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 8, 2020

А вот «Вильярреал», набравший отличный ход после возобновления сезона, однако уступивший в предыдущем туре «Барселоне», вновь выиграл. В среду подопечные Хавьера Ревильи Кальехи оказались сильнее «Хетафе» — 3:1.

Набрать три очка «Вильярреалу» помог Санти Касорла. 35-летний испанец реализовал два пенальти и стал 18-м футболистом, преодолевшим отметку в десять голов в текущем сезоне Примеры. Причём восемь из них полузащитник забил с одиннадцатиметровой отметки.

Девятая победа «Аталанты» подряд и 124-й мяч Мертенса за «Наполи»

В Италии «Аталанта» продлила победную серию в чемпионате страны до девяти матчей и поднялась на третье место в турнирной таблице. Кроме того, бергамаски до двух очков сократили отставание от «Лацио» и до девяти — от «Ювентуса».

Впрочем, матч с «Сампдорией» получился для подопечных Джан Пьеро Гасперини непростым. Вплоть до 75-й минуты соперники не могли открыть счёт. Однако «Аталанту» выручили угловые, а также удачные замены.

Сначала украинец Руслан Малиновский помог отличиться Рафаэлу Толою, а затем Луис Мурьель поразил ворота бывшей команды после подачи корнера. При этом оба вышли на поле в середине второго тайма.

Для колумбийца этот гол стал 17-м в текущем сезоне Серии А и помог ему догнать Жоао Педро из «Кальяри» в гонке бомбардиров. Вместе они делят в ней четвёртое место.

Удачным получился вечер и для футболистов «Наполи», которые делят пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с «Ромой». Неаполитанцы на выезде оказались сильнее аутсайдера «Дженоа» (2:1) и одержали седьмую победу в восьми последних матчах Серии А.

Гости вышли вперёд в добавленное к первому тайму время. Лучший бомбардир в истории клуба Дрис Мертенс забил 124-й мяч в составе команды.

Однако сразу после перерыва отыграться хозяевам помог удачный розыгрыш углового. А три очка «Наполи» принёс вышедший на замену в середине второй половины встречи Ирвин Лосано. Одним из первых касаний он переиграл вратаря после передачи партнёра из глубины.

В свою очередь, «Рома» прервала неудачную серию из трёх поражений подряд в чемпионате Италии. В среду римляне дома одержали волевую победу над «Пармой» — 2:1.

Быстрый гол гостей с пенальти не смутил хозяев и они ответили на него двумя своими мячами. А главным героем противостояния стал армянский полузащитник команды Генрих Мхитарян. В концовке первого тайма он сравнял счёт мощным ударом под перекладину из района одиннадцатиметровой отметки, а после перерыва ассистировал Жордану Верету.

Мхитарян отметился голом во втором матче подряд. В прошлом туре он поразил ворота «Наполи». Всего на его счету восемь мячей в Серии А и четыре результативные передачи.

18 ударов в серии послематчевых пенальти и 12-я победа «Динамо» в Кубке Украины

Между тем в Украине состоялся финальный матч Кубка страны, в котором встретились киевское «Динамо» и «Ворскла» из Полтавы. Столичная команда считалась явным фаворитом состоявшегося в Харькове поединка. Соперник же рассчитывал повторить успех 2009 года, когда «Ворскла» в финале турнира обыграла «Шахтёр».

Игра началась для подопечных Юрия Максимова удачно. Уже на 11-й минуте Руслан Степанюк коленом замкнул навес на дальней штанге. Впрочем, «Динамо» отыгралось в середине первого тайма.

Больше забить командам не удалось ни в основное, ни в дополнительное время. В результате судьба трофея решилась в серии пенальти. По семь первых попыток футболисты реализовали, после чего начали допускать ошибки. В итоге «лотерея» затянулась на 18 ударов, а судьбоносным оказался выстрел игрока «Ворсклы» Владимира Баенко намного выше ворот, после которого Артём Шабанов свою попытку реализовал.

Таким образом, «Динамо» завоевало Кубок Украины в 12-й раз в истории. Чаще это делал только «Шахтёр» (13). На долю остальных команд приходится лишь четыре кубка.

Шаг Карреры к серебру и ожидание финала

А бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сделал ещё один шаг к завоеванию серебряных медалей чемпионата Греции с АЕКом. В седьмом туре плей-офф чемпионов его подопечные обыграли ОФИ — 2:0.

В то же время занимающий третье место ПАОК потерял очки в матче с «Панатинаикосом» — 0:0. Таким образом, за три тура до конца сезона преимущество АЕК над ближайшим преследователем возросло до четырёх баллов. При этом обладатели золотых и серебряных наград получат возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Также АЕК ждёт финальный матч Кубка Греции, в котором подопечные Карреры встретятся с досрочно гарантировавшим себе чемпионство «Олимпиакосом».