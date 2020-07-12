Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Брайтоне, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе Манчестер Сити хет-трик оформил Рахим Стерлинг, забивший на 21-й, 53-й и 81-й минутах. ещё по одному голу в активе Габриэла Жезуса и Бернарду Силвы, отличившихся 44-й и 56-й минутах.

«Манчестер Сити» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с  36 очками — 15-й.

Ранее сообщалось, что «Шеффилд» разгромил «Челси» в 35-м туре АПЛ.

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