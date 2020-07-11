«Барселона» с минимальным счётом победила «Вальядолид» в Примере
- Reuters
Встреча, прошедшая в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Барселоне» принёс гол Артуро Видаля, забившего на 15-й минуте с передачи Лионеля Месси.
«Барселона» с 79 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры, сократив до одного очка отставание от лидирующего «Реала», у которого ещё есть игра в запасе. «Вальядолид» с 39 очками занимает 14-е место.
Ранее сообщалось, что «Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне» в 36-м туре Примеры.