«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне» в 36-м туре Примеры

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«Сельта» потерпела поражение от «Осасуны» в матче 36-го тура испанской Примеры.
«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне» в 36-м туре Примеры
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Встреча, прошедшая в Памплоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Сельта» забила первой. Уже на 12-й минуте забил Санти Мина.

Победу «Осасуне» принесли голы Энрика Гальего и Хосе Арнаиса, забивших на 23-й и первой компенсированной ко второму тайму минутах.

«Сельта» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» с 48 очками — 11-я

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов получил травму перед матчем «Сельты» с «Осасуной».

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