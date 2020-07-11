Смолов получил травму перед матчем «Сельты» с «Осасуной»

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Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов получил травму перед матчем 35-го тура испанской футбольной Примеры с «Осасуной».
Смолов получил травму перед матчем «Сельты» с «Осасуной»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок по этой причине пропустит встречу, хотя изначально он находился в заявке на матч, но остался в запасе.

СМИ отмечают, что Смолов повредил заднюю поверхность бедра во время предыгровой тренировки и рискует пропустить остаток сезона.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 14 матчей и забил два мяча — «Реалу» и «Барселоне». 

Ранее «Сельта» вместе со Смоловым сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры.

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