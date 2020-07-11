«Лацио» потерпел третье поражение подряд в Серии А, уступив «Сассуоло»

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Римский «Лацио» потерпел поражение от «Сассуоло»в матче 32-го тура Серии А.
«Лацио» потерпел третье поражение подряд в Серии А, уступив «Сассуоло»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Лацио» забил первым. На 33-й минуте отличился Луис Альберто.

Победу «Сассуоло» принесли голы Джакомо Распадори и Франческо Капуто, забивших на 52-й и первой компенсированной ко второму тайму минутах.

«Лацио», потерпевший третье поражение подряд, с 68 очками остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. Он отстаёт от лидирующего «Ювентуса», у которого ещё игра в запасе, на семь очков. «Сассуоло» с 46 очками — восьмой.

Ранее Златан Ибрагимович рассказал о своём будущем в «Милане».

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