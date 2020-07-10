Ибрагимович о своём будущем в «Милане»: Златан — игрок не для Лиги Европы

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своём будущем в нынешнем клубе.

«Ибра играет, чтобы что-то выигрывать, иначе он остаётся дома. Мне говорили, что уехать в США было слишком легко, поэтому я вернулся в «Милан», — цитирует игрока Sportweek.

Он заявил, что рождён, чтобы быть лучшим, и хочет понять, удастся ли ему вернуться к своему уровню игры после возобновления сезона.

«Посмотрим, что происходит с клубом. Если всё это будет продолжаться, то, честно говоря, вряд ли вы увидите меня в «Милане» в следующем сезоне. Златан — игрок не для Лиги Европы, а «Милан» не клуб уровня Лиги Европы», — подчеркнул Ибрагимович.

38-летний Ибрагимович перешёл в «Милан» в этом сезоне из «Лос-Анджелес Гэлакси». После возвращения в стан «россонери» он провёл 13 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее гол Ибрагимовича помог «Милану» одержать волевую победу над «Ювентусом».