Волевая победа «Тоттенхэма», боевая ничья в Неаполе и упущенный шанс «Валенсии»: события дня в европейском футболе

«Тоттенхэм» взял верх над «Арсеналом» в матче 35-го тура АПЛ, а «Лестер» потерпел неожиданное поражение от «Борнмута», пропустив четыре мяча. «Наполи» и «Милан» разошлись боевой ничьей в Серии А. «Валенсия» уступила аутсайдеру Примеры «Леганесу» и усложнила себе жизнь в борьбе за попадание в Лигу Европы. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Великолепный гол Ляказетта и курьёзные ошибки футболистов «Лестера»

В главном матче игрового дня в АПЛ сошлись «Тоттенхэм» и «Арсенал». И без того принципиальное дерби Северного Лондона на этот раз было особенно важным, поскольку проигравшая команда серьёзно усложняла себе жизнь в борьбе за путёвки в Лигу Европы. При этом «канониры» имели некоторое преимущество, поскольку провели предыдущую встречу на два дня раньше соперника.

Однако активнее игру начали хозяева, которые уже на первых минутах создали у ворот Дамиана Мартинеса пару опасных моментов. Но открыть счёт удалось «Арсеналу». Александр Ляказетт из-за пределов штрафной нанёс красивый удар в ближнюю девятку.

«Тоттенхэм» отыгрался уже через несколько минут. Грубую ошибку допустил Зеад Колашинац, отдавший неудачную передачу назад. В результате Сон Хын Мин опередил Давида Луиса и отправил мяч в сетку.

В первом тайме игра была равной, а вот после перерыва «Тоттенхэм» полностью отдал сопернику инициативу. В определённые отрезки гости владели мячом 82 %.

Но забить подопечным Микеля Артеты так и не удалось. Зато хозяева за девять минут до финального свистка вырвали победу благодаря удачному розыгрышу стандарта. Тоби Алдервейрелд после подачи углового точно пробил головой. Результативную передачу на свой счёт записал Сон Хын Мин.

Кореец с десятью мячами и десятью ассистами стал вторым игроком, который в текущем сезоне АПЛ сумел достичь двузначных значений по обоим показателям. Первый — Кевин Де Брёйне (11 + 18).

«Тоттенхэм» одержал важнейшую победу и до шести матчей продлил беспроигрышную домашнюю серию в дерби Северного Лондона в рамках национального первенства. «Арсенал» же не может взять верх в гостевых матчах с соперниками из топ-6 АПЛ на протяжении уже 27 встреч.

Победу сумела добыть и ещё одна команда, ведущая борьбу за попадание в Лигу Европы — «Вулверхэмптон». После двух поражений подряд подопечные Нуну Эшпириту Санту дома разгромили «Эвертон» — 3:0. Забитыми мячами отметились Рауль Хименес, Леандер Дендонкер и Диогу Жота. Для реализовавшего пенальти мексиканца этот гол стал 16-м в текущем сезоне АПЛ. Он восьмой футболист, преодолевший эту отметку.

А вот занимающий четвёртое место «Лестер» потерпел сенсационное поражение от аутсайдера турнира «Борнмута» — 1:4. Причём первый тайм не предвещал каких-либо проблем для фаворита. Команда Брендана Роджерса повела в счёте благодаря Джейми Варди, который оформил 23-й гол в АПЛ-2019/20 и упрочил лидерство в гонке бомбардиров турнира.

Однако вторая половина встречи превратилась для «Лестера» в череду грубейших ошибок. Сначала Каспер Шмейхель от ворот выбил мяч в спину партнёру и вынужден был фолить ценой пенальти. Буквально через минуту у Чаглара Сёюнджю сдали нервы после второго пропущенного гола и он несколько раз толкнул запутавшегося в сетке оппонента, за что получил прямую красную карточку.

Наконец, ближе к концу встречи Джонни Эванс после удара соперника пяткой переправил мяч в собственные ворота. А до разгрома дело дошло после неудачного розыгрыша «Лестером» аута. Так «Борнмут» одержал первую победу в АПЛ с 1 февраля.

Голевая передача вратаря и выход Черышева на замену

В Испании «Валенсия» также потерпела поражение от аутсайдера. Команда, цвета которой защищает Денис Черышев, на выезде с минимальным счётом уступила «Леганесу». Важнейшую победу хозяевам принёс точный удар Рубена Переса с 11-метровой отметки в начале матча.

А вот «Валенсия» свой пенальти после перерыва не реализовала. Иван Куэльяр намертво забрал мяч после выстрела Дани Парехо и парировал седьмой пенальти в карьере в Примере.

За несколько минут до этого эпизода «Леганес» остался в меньшинстве, но отыграться гостям всё равно не удалось. Не помог и выход на замену Черышева на 64-й минуте.

«Леганес» одержал вторую победу в трёх последних матчах, до трёх очков сократив отставание от идущего на 17-м месте «Алавеса» и до четырёх — от «Сельты» Фёдора Смолова.

«Валенсии» эта осечка может стоить попадания в Лигу Европы. От шестой строчки команду отделяют три балла, но у «Хетафе» остаётся матч в запасе.

«Севилья» сумела дома обыграть другого аутсайдера турнира «Мальорку» — 2:0. В конце первого тайма пенальти реализовал полузащитник хозяев Лукас Окампос, забивший 14-й мяч в нынешнем розыгрыше Примеры. А незадолго до финального свистка точку поставил вышедший на замену Юссеф Эн-Несири. Причём результативную передачу ему отдал голкипер Боно, удачно вынесший мяч от своих ворот.

«Севилья» одержала четвёртую победу подряд в Примере и продолжает бороться за бронзу с «Атлетико». За два тура до финиша в активе обеих команд значится по 66 очков.

Невероятный камбэк «Пармы» и результативная серия Ласаньи

В Италии в воскресенье обращал на себя внимание поединок «Наполи» и «Милана». Обе команды стабильно набирают очки после возобновления сезона. Перед отчётным матчем неаполитанцы одержали четыре победы при одном поражении от набравшей ход «Аталанты», а миланцы взяли 13 очков из 15 возможных, в предыдущем туре переиграв «Ювентус».

В результате очное противостояние соперников получилось богатым на события. Во-первых, команды забили четыре мяча на двоих — 2:2. Причём «Милану» хватило трёх ударов в створ.

«Наполи» же создал много моментов и дважды огорчил гостей после грубых ошибок Джанлуиджи Доннаруммы. В первом тайме голкипер отразил мяч точно на Джованни Ди Лоренцо, а во второй половине встречи пропустил снаряд между ног после удара Дриса Мертенса. Лучший бомбардир неаполитанцев в истории забил 125-й мяч за клуб.

В концовке встречи «Милан» остался в меньшинстве. Вышедший на замену Алексис Салемакерс получил две жёлтые карточки за три минуты.

Ничья помогла «Наполи» сохранить за собой шестое место в турнирной таблице. «Милан» остался на седьмой строчке. При этом если неаполитанцы, уже завоевавшие право сыграть в Лиге Европы благодаря победе в Кубке страны, останутся в еврокубковой зоне, путёвку в ЛЕ получит именно команда, занявшая седьмое место по итогам сезона.

Из других событий игрового дня Серии А обращают на себя внимание два камбэка в добавленное арбитром время.

Невероятным образом уйти от поражения в матче с «Болоньей» удалось «Парме». К 90-й минуте команда проигрывала — 0:2, но успела сравнять счёт до финального свистка. На 93-й минуте Ясмин Куртич отличился после подачи углового, а на 95-й Роберто Инглезе пробил мимо вратаря и восстановил равенство на табло.

«Фиорентина» в игре с «Вероной» ушла от поражения на шестой добавленной минуте благодаря голу Патрика Кутроне.

Также необходимо отметить десятый гол капитана «Удинезе» Кевина Ласаньи в текущем сезоне Серии А. Нападающий открыл счёт в домашнем поединке с «Сампдорией» и продлил результативную серию в чемпионате до пяти встреч. В них он забил шесть мячей. Правда, гол форварда не помог его команде набрать очки. Встреча завершилась в пользу гостей — 3:1.