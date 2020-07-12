«Валенсия» уступила «Леганесу» в 36-м туре Примеры

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В матче 36-го тура испанской Примеры «Валенсия» на выезде проиграла «Леганесу».
«Валенсия» уступила «Леганесу» в 36-м туре Примеры
  • globallookpress.com
  • © Oscar J. Barroso

Матч, проходивший на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе, завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче ударом с пенальти забил Рубен Перес. С 54-й минуты гости играли в большинстве после удаления Хонатана Сильвы. На 60-й минуте Дани Парехо не реализовал пенальти.

Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на поле на 64-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Месси установил историческое достижение в Примере.

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