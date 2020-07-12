«Валенсия» уступила «Леганесу» в 36-м туре Примеры
- globallookpress.com
- © Oscar J. Barroso
Матч, проходивший на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе, завершился победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче ударом с пенальти забил Рубен Перес. С 54-й минуты гости играли в большинстве после удаления Хонатана Сильвы. На 60-й минуте Дани Парехо не реализовал пенальти.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на поле на 64-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.
Ранее Месси установил историческое достижение в Примере.