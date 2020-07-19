Дубль Обамеянга и окончание «чёрной серии»: как «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии благодаря двум безответным мячам Пьера-Эмерика Обамеянга. Победа лондонцев над «горожанами» стала первой за три года. В предыдущих семи матчах во всех турнирах «канониры» терпели поражение и отличились всего дважды. В отчётной встрече подопечные Хосепа Гвардиолы нанесли всего один удар в створ ворот Дамиана Мартинеса.

Неприятная статистика для «Арсенала» и встреча с действующим обладателем трофея

Противостояния «Арсенала» и «Манчестер Сити» любители английского футбола ждали с огромным интересом, ведь для лондонцев оно было практически судьбоносным.

В АПЛ подопечные Микеля Артеты за два тура до финиша на три очка отстают от зоны Лиги Европы и рискуют не попасть в первую шестёрку по итогам сезона.

Таким образом, возможно, единственная возможность пробиться в еврокубки для «Арсенала» — одержать победу в Кубке Англии.

Однако в соперниках по полуфиналу у «канониров» была очень непростая команда — действующий обладатель трофея «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале Кубка страны «горожане» с теннисным счётом обыграли «Уотфорд» — 6:0.

Вдобавок команда Хосепа Гвардиолы в последнее время является для «Арсенала» не слишком удобным соперником. Лондонцы проиграли оппоненту семь последних очных матчей с общим счётом — 2:20.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» вовсе дважды разгромил коллектив из Лондона. Например, в июне «горожане» без проблем обыграли «канониров» на домашнем стадионе, а Давид Луис на 49-й минуте получил красную карточку.

Но последнюю победу над соперником «Арсенал» одержал три года назад как раз в полуфинале Кубка Англии. Тогда лондонцы оказались сильнее в дополнительное время (2:1) и в итоге взяли трофей.

18 передач в результативной атаке и ноль ударов «Сити» в створ

«Манчестер Сити», как и ожидалось, с первых минут забрал мяч под собственный контроль. Мало того, одна из первых атак «горожан» едва не завершилась голом. После прострела Рахима Стерлинга Давид Сильва готов был отправить мяч в сетку с нескольких метров, но испанца в последний момент опередил оппонент.

Впрочем, «Арсенал» вскоре сумел отличиться. Александр Ляказетт завершил атаку лондонцев точным ударом, но судья после просмотра повтора взятие ворот отменил из-за небольшого офсайда у француза.

А спустя минуту подопечные Микеля Артеты упустили ещё один опаснейший момент. Теперь уже Пьер-Эмерик Обамеянг убежал на рандеву с Эдерсоном после разрезающего паса Давида Луиса, но пробил точно в голкипера.

Однако вскоре габонец полностью реабилитировался за эту неудачу. Нападающий грамотно открылся на линии вратарской под подачу Николя Пепе с правого фланга и отправил мяч в дальний угол с рикошетом от штанги.

В ходе результативной атаки «Арсенал» сделал 18 передач, а участие в ней приняли десять футболистов команды.

«Манчестер Сити» к такому положению дел, похоже, оказался не готов. Команда много владела мячом, но крайне редко проникала в чужую штрафную. Игрокам группы атаки «горожан» редко удавалось проходить трио центральных защитников оппонента в лице Кирана Тирни, Давида Луиса и Шкодрана Мустафи.

В результате опасные моменты у ворот Дамиана Мартинеса не возникали вовсе и за весь первый тайм коллектив Хосепа Гвардиолы не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника.

Зато «Арсенал» мог упрочить преимущество. Так, по истечении часа игры Эдерсон выполнил крайне неаккуратный пас на партнёра и позволил Обамеянгу перехватить мяч. Однако форвард, находясь спиной к воротам, отдал неудачную передачу на одноклубника.

А незадолго до перерыва Мустафи после подачи углового опасно пробил головой, но в данной ситуации идеальным образом сыграл Эдерсон, вытащивший мяч из-под перекладины.

Спорное решение судьи и травма Мустафи

Однако во второй половине встречи «Манчестер Сити» начал наконец создавать моменты. Не успели футболисты вернуться из раздевалок, как Стерлинг, замыкая передачу Кевина Де Брёйне с левого фланга, чудом не попал в дальний угол.

Спустя несколько минут отличный шанс отличиться упустил уже Рияд Марез. Алжирец ворвался в штрафную с правого края и неожиданно пробил в ближний угол в противоход вратарю. Мартинес с огромным трудом среагировал на этот выстрел.

А затем уже Де Брёйне со штрафного едва не попал в ближний угол. Мяч после удара бельгийца пролетел рядом со штангой.

Быть недовольными судейством имелись поводы и у гостей. По истечении часа игры Мустафи в собственной штрафной выполнил неаккуратный подкат на Стерлинге и сбил того с ног. Арбитрам на VAR потребовалось пару минут, чтобы определить, был ли фол. В результате рефери назначить пенальти не рискнул.

А на 71-й минуте «Арсеналу» удалось снять все вопросы о победителе матча. Хозяева провели редкую контратаку, которая закончилась вторым голом Обамеянга. Тирни со своей половины поля выполнил идеальную передачу на ход форварду, а тот, войдя в штрафную, пробил между ног Эдерсону.

В концовке «Манчестер Сити» окончательно прижал соперника к воротам, но реальных шансов сократить отставание в счёте у команды было немного. Запомнился лишь опасный дальний выстрел в исполнении Родриго.

В остальном защитники «Арсенала» провели практически образцовый матч. Единственной ложкой дёгтя для Артеты стала травма Мустафи незадолго до финального свистка. Немец неудачно приземлился на газон после единоборства со Стерлингом и получил повреждение задней поверхности бедра.

А лондонцы наконец порадовали своих болельщиков и в 21-й раз вышли в финал Кубка Англии. В последний раз им удавалось это сделать в упомянутом выше 2017-м. Тогда «канониры» обыграли «Челси» — 2:1. Теперь побороться за трофей им предстоит с победителем противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Челси».