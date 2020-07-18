«Арсенал» победил «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии по футболу

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Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу.
«Арсенал» победил «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии по футболу
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0 в пользу канониров.

Победу «Арсеналу» принёс дубль Пьера-Эмерика Обамеянга, забившего на 19-й и 71-й минутах с передач Николя Пепе и Кирана Тирни соответственно.

Таким образом, «Арсенал» в 20-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси».

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагает «Арсеналу» Коутиньо в обмен на Гендузи.

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