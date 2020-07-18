«Арсенал» победил «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии по футболу
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне на «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0 в пользу канониров.
Победу «Арсеналу» принёс дубль Пьера-Эмерика Обамеянга, забившего на 19-й и 71-й минутах с передач Николя Пепе и Кирана Тирни соответственно.
Таким образом, «Арсенал» в 20-й раз в своей истории вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с победителем противостояния «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси».
Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагает «Арсеналу» Коутиньо в обмен на Гендузи.