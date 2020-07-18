СМИ: «Барселона» предлагает «Арсеналу» Коутиньо в обмен на Гендузи

Каталонская «Барселона» и лондонский «Арсенал» могут совершить обмен футболистами.

Как сообщает Foot Mercato, «Барселона» предлагает «Арсеналу» Филиппе Коутиньо в обмен на Маттео Гендузи.

Отмечается, что клубы ведут предметные переговоры по данному вопросу.

28-летний Коутиньо является игроком «Барселоны» с 2018 года. Нынешний сезон он на правах аренды выступает за мюнхенскую «Баварию», в составе которой он уже провёл 34 матча, забил девять мячей и отдал восемь голевых передач.

21-летний Гендузи выступает за «Арсенал» с 2018 года. В общей сложности в его активе 82 матча за «канониров», в которых он забил один мяч и отдал пять результативных передач. Гендузи ни разу не попал в заявку «Арсенала» после скандального эпизода в матче АПЛ с «Брайтоном», когда он оскорблял соперников во время игры и насмехался над их зарплатами.

Ранее сообщалось, что МЮ готов заплатить €110 млн за переход футболиста «Боруссии» Санчо.