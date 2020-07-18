СМИ: МЮ готов заплатить €110 млн за переход футболиста «Боруссии» Санчо

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов заплатить €110 млн за трансфер полузащитника немецкой «Боруссии» из Дортмунда Джейдона Санчо.
СМИ: МЮ готов заплатить €110 млн за переход футболиста «Боруссии» Санчо
  • Reuters

Как сообщает The Sun, в переходе заинтересован лично главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Отмечается, что он хочет составить тройку нападения из Санчо, Маркуса Рашфорда и Мейсона Гринвуда.

При этом в случае трансфера Санчо клуб из Манчестера может покинуть Джесси Лингард.

В этом сезоне 20-летний Санчо провёл 44 матча за «Боруссию», в которых забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию футболиста «Баварии» Тьяго Алькантары.

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