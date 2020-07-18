СМИ: МЮ готов заплатить €110 млн за переход футболиста «Боруссии» Санчо
- Reuters
Как сообщает The Sun, в переходе заинтересован лично главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Отмечается, что он хочет составить тройку нападения из Санчо, Маркуса Рашфорда и Мейсона Гринвуда.
При этом в случае трансфера Санчо клуб из Манчестера может покинуть Джесси Лингард.
В этом сезоне 20-летний Санчо провёл 44 матча за «Боруссию», в которых забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию футболиста «Баварии» Тьяго Алькантары.