Удаление Сафонова, спасение Смолова и бомбардирский рекорд Месси: события дня в европейском футболе

«Динамо» обыграло «Краснодар» в перенесённом матче 23-го тура РПЛ после удаления вратаря южан Матвея Сафонова на 17-й минуте. Ничья во встрече с «Эспаньолом» помогла «Сельте», цвета которой защищает Фёдор Смолов, спастись от вылета из Примеры. Форвард «Барселоны» Лионель Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, а нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн оформил дубль во втором туре АПЛ подряд. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Очередная осечка «Краснодара» и близость «Динамо» к еврокубкам

Помимо кубковых матчей в воскресенье в России состоялась перенесённая встреча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо». Переоценить её важность было сложно, поскольку южане сражаются за попадание в Лигу чемпионов, а бело-голубым две победы подряд помогли подняться на шестое место, которое станет проходным в Лигу Европы, если «Зенит» выиграет Кубок страны.

При этом в Краснодаре Игорь Новиков оставил в запасе многих лидеров. Зато на поле с первых минут вышли молодые Роман Евгеньев, Игорь Школик, Вячеслав Грулёв и Максим Данилин.

И уже на 17-й минуте Грулёв заставил голкипера хозяев Матвея Сафонова нарушить на себе правила. Вратарь сбил оппонента за пределами штрафной и получил красную карточку. Его место на последнем рубеже занял дебютировавший в РПЛ Денис Адамов.

Достаточно быстро всё тому же Грулёву удалось поразить его ворота. Нападающий отправил мяч в сетку благодаря небольшому рикошету от ноги Егора Сорокина.

Пропустив, «Краснодар» окончательно забрал мяч под свой контроль, но редко создавал опасные моменты. За всю игру подопечные Мурада Мусаева нанесли лишь два удара в створ ворот соперника, а Мануэл Фернандеш в одном из эпизодов попал в штангу.

«Динамо» же в контратаках неоднократно могло увеличить собственное преимущество. В итоге незадолго до финального свистка свою бывшую команду удалось огорчить Жоаозиньо.

Таким образом, «Динамо», одержав третью победу подряд, гарантировало себе шестое место в чемпионате России по итогам сезона. «Краснодар» же потерял шансы догнать «Локомотив», который помимо серебряных медалей получит прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Южанам же для того, чтобы снова пробиться в квалификацию главного еврокубка и при этом не зависеть от исхода матча отстающего на два очка ЦСКА, необходимо в последнем туре обыгрывать дома «Ахмат».

Дубль Кейна и 21-й мяч Ингса

До предела обострилась борьба за путёвки в Лигу чемпионов и в английской Премьер-лиге. В воскресенье занимающий четвёртое место «Лестер» на выезде потерпел разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:3) и теперь рискует пропустить вперёд «Манчестер Юнайтед», в активе которого столько же очков и встреча в запасе. Уже в первом тайме матча 37-го тура лондонцы отправили в ворота соперника три безответных мяча.

На шестой минуте защитник гостей Джеймс Джастин неудачно подставился под удар Сон Хын Мина и стал автором автогола. А ближе к перерыву второй дубль подряд удалось оформить Гарри Кейну, причём в обоих случаях ему ассистировал Лукас Моура.

Нападающий сборной Англии довёл до 17 количество забитых мячей в нынешнем розыгрыше АПЛ.

В свою очередь, форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс в матче с аутсайдером турнира «Борнмутом» отметился 21-м голом в сезоне и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров турнира. Его команда одержала выездную победу — 2:0, хотя Ингс по истечении часа игры не реализовал пенальти.

Окончание победной серии «Реала» и пять голов от «Барселоны»

В чемпионате Испании в воскресенье состоялись матчи заключительного, 38-го тура. Заранее обеспечивший себе золото «Реал» на выезде встречался с «Леганесом», которому необходима была победа, чтобы опередить «Сельту», цвета которой защищает Фёдор Смолов.

Встреча началась неудачно для хозяев. Уже на девятой минуте Серхио Рамос после подачи со стандарта открыл счёт. Этот гол стал для испанца 11-м в текущем сезоне Примеры. Таким образом, он стал первым защитником за 26 лет, который забил более десяти мячей в одном розыгрыше чемпионата Испании.

«Леганес» не сдался, и в добавленное к первому тайму время Бриан Хиль с острого угла отправил снаряд в сетку. Но сразу после перерыва «Реал» снова вышел вперёд благодаря точному удару Марко Асенсио. Вновь отыграться аутсайдеру удалось за 12 минут до финального свистка. Роже Ассале воспользовался ошибкой защитников.

Однако даже ничьей с чемпионом «Леганесу» не хватило для того, чтобы сохранить прописку в элите, поскольку «Сельта» разошлась миром с замкнувшим турнирную таблицу «Эспаньолом» и на очко опередила конкурента (также Примеру по итогам сезона покинула «Мальорка»).

Смолов не попал в заявку на матч из-за травмы. Зато на скамейке запасных каталонцев оказался другой российский футболист — воспитанник «Барселоны» Роман Тугаринов. Правда, на поле он так и не вышел.

А вот занявшая второе место «Барселона» завершила сезон на мажорной ноте. Каталонцы в гостях забили пять безответных мячей в ворота «Алавеса». Лидер блауграны Лионель Месси оформил дубль и отдал результативную передачу, попутно превзойдя сразу несколько достижений Примеры.

Во-первых, он в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Во-вторых, в 11-м сезоне подряд забил не менее 25 мячей в национальном первенстве. В текущем сезоне на его счету оказалось ровно 25 голов.

Наконец, Месси отдал 21 результативную передачу и установил новый рекорд чемпионата Испании. Лионель улучшил достижение бывшего одноклубника Хави, который в сезоне-2008/09 сделал 20 голевых пасов.

IT'S OFFICIAL! Leo #Messi wins the 2019-20 Pichichi Trophy, the seventh of his career, a new, all-time @LaLigaEN record! 🐐 pic.twitter.com/laAlgFMeAT — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2020

Третье место по итогам сезона досталось мадридскому «Атлетико», который набрал одинаковое количество очков с «Севильей» (по 70), но опередил конкурента по дополнительным показателям. В свою очередь, подопечные Хулена Лопетеги с минимальным счётом обыграли «Валенсию» и не позволили команде Дениса Черышева пробиться в еврокубки. Команда финишировала лишь на девятом месте.

В Лиге Европы от Испании в следующем сезоне сыграют «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Гранада», которая впервые в истории пробилась в еврокубки. Добиться такого успеха коллективу помогла отмена финального матча Кубка Испании, судьба которого по-прежнему неясна. Благодаря этому проходным в еврокубки стало седьмое место Примеры.

Курьёзный фол Спинаццолы и волевая победа «Наполи»

Между тем в чемпионате Италии продолжается борьба за медали. В воскресенье «Интер» имел возможность опередить «Аталанту» и вернуть себе второе место. Выездная встреча с «Ромой» завершилась вничью (2:2), но это не помешало миланцам обойти бергамосков на одно очко.

Нерадзурри удалось открыть счёт уже на 15-й минуте. После подачи Алексиса Санчеса с углового Стефан де Врей головой отправил мяч в сетку чужих ворот.

Незадолго до перерыва «Роме» удалось восстановить статус-кво. Леонардо Спинаццола подключился к атаке по левому флангу и нанёс точный удар. А в начале второго тайма римляне вышли вперёд. Генрих Мхитарян с линии вратарской добил мяч в сетку после выстрела Эдина Джеко. Для полузащитника сборной Армении этот мяч стал девятым в текущем сезоне Серии А.

Для того чтобы одержать четвёртую победу подряд, римлянам не хватило всего нескольких минут. В концовке встречи Спинаццола в собственной штрафной неаккуратно отпустил от себя мяч и ударил по ногам Виктора Мозеса. Пенальти уверенно реализовал Ромелу Лукаку.

Занимающий шестое место «Наполи» вернулся на победные рельсы. После двух ничьих подряд неаполитанцы дома одержали непростую победу над аутсайдером турнира «Удинезе» — 2:1.

Команды обменялись забитыми мячами в середине первого тайма, а три очка хозяевам принёс вышедший на замену Маттео Политано. На 95-й минуте нападающий отправил мяч в сетку красивым ударом из-за пределов штрафной с рикошетом от штанги. Для 26-летнего форварда этот гол стал первым в сезоне.

Из других событий игрового дня Серии А необходимо отметить волевую победу «Сампдории» над «Пармой» — 3:2. До перерыва подопечные Клаудио Раньери пропустили дважды, но во втором тайме сумели перевернуть ход матча и добились пятой победы в шести последних встречах.

Главным героем в составе генуэзцев стал 37-летний Фабио Квальярелла, сначала сравнявший счёт, а затем отдавший результативную передачу на Федерико Бонаццоли.

Наконец, в противостоянии «Дженоа» и «Лечче», вероятно, определилась команда, которая рискует покинуть Серию А вместе с «Брешией» и СПАЛом. «Лечче» потерпел поражение и теперь на четыре очка отстаёт от спасительного 17-го места за четыре тура до финиша.