Уткин раскритиковал решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году

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Известный спортивный журналист Василий Уткин подверг критике решение издания France Football не вручать «Золотой мяч» по итогам 2020 года.
Уткин раскритиковал решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
  • РИА Новости

«Отказ от вручения «Золотого мяча» — чистое скотство. Отменился Евро? Ну и что. Всё равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в 100 раз больше, чем видели люди до 90-х, и приз как-то вручался. Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон ещё и именем героя», — написал Уткин на своём Telegram-канале.

По его мнению, не существует разумных аргументов, из-за которых премия не может вручаться в этом году, кроме спонсорско-рекламных.

«Просто жаль. «Золотой мяч» в головах у людей, публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном. Ну и дураки», — добавил Уткин.

«Золотой мяч» вручается лучшему футболисту сезона с 1956 года.

Ранее сообщалось, что «Золотой мяч» не будет вручаться впервые за 65 лет из-за коронавируса.

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