50-й гол Роналду в Серии A, достижение «Аталанты», дубли Ибрагимовича и Стерлинга: главные события в европейском футболе

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд», который за два тура до завершения сезона в АПЛ уволил главного тренера. «Астон Вилла» одолела «Арсенал» и покинула зону вылета. «Аталанта» стала первой более чем за 60 лет командой, забившей 95 голов за сезон в чемпионате Италии, а «Милан» благодаря дублю Златана Ибрагимовича переиграл «Сассуоло». Криштиану Роналду забил 50-й гол в Серии A и установил рекорд турнира, заодно принеся «Ювентусу» победу над «Лацио». RT рассказывает о главных событиях в европейском футболе.

Разгромная победа «Манчестер Сити» и поражение «Арсенала»

«Манчестер Сити» быстро оправился от вылета из Кубка Англии. В выездном матче 37-го тура АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы забили «Уотфорду» четыре безответных мяча и одержали четвёртую подряд победу в Премьер-лиге с общим счётом 16:1.

От этой игры во многом зависела дальнейшая судьба борющегося за выживание «Уотфорда». Однако за два дня до матча главный тренер Найджел Пирсон был уволен. Он стал уже третьим наставником, которого владельцы клуба отправили в отставку в сезоне-2019/20. На последние два тура команду во второй раз возглавил Хэйден Маллинс, перед которым стояла задача сохранить трёхочковую дистанцию от зоны вылета.

Но теперь никакого задела у «Уотфорда» не осталось. «Манчестер Сити» в некотором роде даже пожалел испытывающего проблемы соперника, так как в первом круге встреча между этими командами закончилась со счётом 8:0.

В отчётном матче Рахим Стерлинг оформил дубль в первом тайме, забив и с игры, и сразу после неудачного исполнения пенальти. «Уотфорду» никак нельзя было пропускать ещё, так как судьба команды, возможно, будет зависеть от итоговой разницы забитых и пропущенных мячей. Однако после перерыва сумели отличиться Филип Фоден и Эмерик Лапорт.

«Манчестер Сити» повторил рекорд результативности для двухраундового противостояния команд в рамках одного сезона АПЛ — 12:0.

Вскоре после этой игры оправдались худшие опасения болельщиков «Уотфорда». Команда опустилась в зону вылета после победы «Астон Виллы» над «Арсеналом». Бирмингемцы сравнялись по очкам со своими прямыми конкурентами, но оказались выше в турнирной таблице как раз благодаря лучшей разнице мячей.

Встреча закончилась со счётом 1:0. Единственный гол забил Махмуд Хассан, реализовавший угловой на 27-й минуте. Сверхмотивированные игроки хозяев не позволили лондонцам нанести хотя бы один удар в створ ворот, так что «Арсенал» остался на десятой строчке в турнирной таблице.

Подопечные Микеля Артеты обеспечили себе худший результат в АПЛ за последние 25 лет, так как выше восьмого места они уже точно не поднимутся.

Также в рамках 37-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» в понедельник стал ещё ближе к тому, чтобы вновь сыграть в Лиге Европы. Команда одержала победу над «Кристал Пэлас» и сохранила минимальное преимущество над «Тоттенхэмом» в споре за шестую строчку.

Три очка достались «Вулверхэмптону» не слишком сложно. Счёт в конце первого тайма открыл Даниэл Каштелу. Перешедший зимой из «Олимпиакоса» полузащитник головой замкнул пас Мэтта Доэрти и оформил свой первый гол в команде. После перерыва отличился защитник Хонни, забивший после разворота вокруг своей оси в чужой штрафной. Гости трижды проверяли готовность Руя Патрисиу, но ни один из ударов не стал проблемой для голкипера. Помимо шестого подряд поражения, «Кристалл Пэлас» потерял из-за травмы защитника Мамаду Сако.

С мечтой сыграть в Европе окончательно расстался «Шеффилд». Подопечные Криса Уилдера дома уступили «Эвертону» и отстали от «Вулверхэмптона» на пять очков. Игроки «Шеффилда» ни разу не сумели попасть в створ ворот соперника. Не слишком активны были и гости, но один гол они заработали.

Ришарлисон забил головой после розыгрыша штрафного на первой же минуте второго тайма. «Эвертон» прервал безвыигрышную серию из четырёх матчей, но уже всё равно не сможет финишировать в верхней части турнирной таблицы.

Наконец, в ещё одной встрече 37-го тура встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл». Телезрителям так и не довелось увидеть голов в этом матче. «Брайтон» эта ничья вполне устраивала — им было достаточно набрать одно очко, чтобы остаться в Премьер-лиге на третий подряд сезон. Сохранить прописку в элите команде удалось всего с восемью победами за турнир. Так редко «Брайтон» ещё не побеждал в высшем дивизионе, но у подопечных Грэма Поттера ещё будет матч с «Бёрнли», чтобы поправить статистику. Что касается «Ньюкасла», то из-за пятиматчейвой серии без побед он уже не поднимется выше 13-го места в турнирной таблице.

Рекорд Роналду и достижение «Аталанты»

В понедельник «Ювентус» и «Лацио» завершили розыгрыш 34-го тура чемпионата Италии. До перерыва в розыгрыше турнира именно от этих двух команд ждали борьбы за золото. Римляне некоторое время отставали от лидера всего на одно очко, но провалили всю летнюю часть сезона и сейчас едва ли претендуют даже на попадание в тройку. Туринцам в последнее время тоже пришлось непросто, но они смогли одержать первую за четыре матча победу.

«Лацио» достойно держался в гостях у «Ювентуса» только в первом тайме, который завершился без забитых мячей. Сразу после перерыва хозяева сумели добиться комфортного преимущества. Криштиану Роналду наказал сначала Баштуша за игру рукой в штрафной, а потом — Луиса Филиппе за потерю в центре поля.

Португалец забил уже 30 мячей в текущем розыгрыше Серии А и побил рекорд Андрея Шевченко по времени, которое у него ушло на 50 голов в чемпионате Италии. Роналду на это понадобился всего 61 матч.

Этот рекорд стал частью более весомого достижения: Роналду стал первым футболистом в истории, который забил не менее 50 мячей в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

Возвращаясь к отчётному матчу, лидер «Лацио» Чиро Иммобиле на 83-й минуте реализовал пенальти и тоже отличился в 30-й раз за сезон, став лишь пятым итальянцем в истории, который показывал такую результативность. Но этого гола римлянам не хватило, чтобы отнять очки у туринцев.

Победа «Ювентусу» была необходима, поскольку «Аталанта» продолжает преследовать подопечных Маурицио Сарри и оказывать на них давление. В стартовом матче 35-го тура Серии А бергамаски обыграли «Болонью» со счётом 1:0 и вновь сократили отставание от лидера до шести очков.

Гол вышедшего на замену Луиса Мурьеля получился знаковым. После его точного удара в активе «Аталанты» стало 95 забитых мячей за сезон. Этот рубеж в чемпионате Италии не покорялся ни одной команде с 1959 года, когда это удалось «Фиорентине» (в том розыгрыше участвовали 18 команд).

В сезоне-1951/52 «Ювентусу» удалось отличиться 98 раз, так что у «Аталанты» есть ещё три матча, чтобы превзойти этот результат.

«Сассуоло» и «Милан» до встречи друг с другом в 35-м туре Серии А не проигрывали по восемь матчей подряд. В итоге серия прервалась у менее титулованного клуба. Подопечные Стефано Пиоли одержали выездную победу со счётом 2:1 и поднялись на промежуточное пятое место в турнирной таблице.

Героем матча стал Златан Ибрагимович, оформивший дубль. Шведский нападающий открыл счёт на 19-й минуте, а после того, как Франческо Капуто сравнял счёт с пенальти, он оформил дубль на второй компенсированной минуте первого тайма. До перерыва второе предупреждение успел получить хавбек «Сассуоло» Мехди Бурабья, так что матч хозяева заканчивали вдесятером.